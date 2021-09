Agata Mintus i Leszek Orzechowski opowiadają dziennikarzowi RMF FM Grzegorzowi Jasińskiemu o placówce Lunares w Pile, gdzie odbywają się symulacje misji kosmicznych.



Lunares powstało w 2017 roku: celem było zbudowanie w Europie placówki, w której można byłoby prowadzić symulacje misji kosmicznych i która mogłaby skupiać się na izolacji, badaniach medycznych, badaniach psychologicznych i socjologicznych.



Misje trwają w Lunares dwa tygodnie. Na ten czas zamykanych jest 6 osób. Chodzi o badania ich zachowania w warunkach pełnej izolacji od świata zewnętrznego na względnie niewielkiej powierzchni. Można tam badać m.in. to, jak ludzki organizm dopasowuje się do doby o innej niż ziemska długości. Uczestnicy mają możliwość spacerów kosmicznych w dużym hangarze, tam testowane są skafandry, badana jest możliwość współpracy: człowiek - robot. Do Lunares agencje kosmiczne przesyłają także – do przetestowania jeszcze przed lotem w kosmos – prototypowe urządzenia.