Gdy przywołujemy z pamięci jakieś wydarzenie, nasz mózg odtwarza je w odwrotnej kolejności - piszą na łamach czasopisma "Nature Communications" naukowcy z University of Birmingham. Badacze z Centre for Human Brain Health przekonali się o tym z pomocą techniki, która pozwala monitorować, w której chwili mózg odzyskuje konkretne wspomnienia. Odkryli między innymi, że o ile przy pierwszym spotkaniu z jakimś obiektem najpierw zauważamy jego cechy, a potem rozumiemy czym jest, we wspomnieniach najpierw odtwarzamy jego istotę, potem dopiero to, czym się charakteryzuje.

/foto. pixabay /

