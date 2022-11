NASA udostępniła zdjęcie "uśmiechniętego" Słońca. Solar Dynamics Observatory, jeden z satelitów amerykańskiej agencji badający dynamikę aktywności słonecznej, zarejestrował wzory na powierzchni centralnej gwiazdy Układu Słonecznego, które ułożyły się w kształt uśmiechniętej twarzy.

"Uśmiechnięte" Słońce / NASA /

NASA opublikowała zdjęcie w mediach społecznościowych 26 października.

"Satelita Solar Dynamics Observatory przyłapał Słońce na 'uśmiechu'. Widziane w świetle ultrafioletowym, te ciemne plamy na Słońcu są znane jako dziury koronalne i są obszarami, gdzie wiatr słoneczny jest 'wyrzucany' w przestrzeń kosmiczną" - napisała agencja na Twitterze.

Komentujący porównali zdjęcie Słońca do różnych postaci, w tym m.in. do słoneczka z serialu animowanego "Teletubisie" czy do potwora z serii "Ghostbusters".

Uśmiech a burza magnetyczna

Specjaliści ze SpaceWeather.com poinformowali, że "uśmiech" na powierzchni Słońca powstał w wyniku dziur koronalnych, które w sprzyjających warunkach powodują burze magnetyczne na Ziemi.

Burza magnetyczna to nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi. Zaburzenia są spowodowane przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca, powstające w czasie trwania rozbłysków.

Kiedy dochodzi do burzy magnetycznej, na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi, tworzą się zorze polarne. Silniejsze burze magnetyczne mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu sieci energetycznej.

Solar Dynamics Observatory

Solar Dynamics Observatory to satelita naukowy badający dynamikę aktywności słonecznej. Został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 11 lutego 2010 roku.

Celem naukowym programu jest m.in. poznanie źródła i struktury pola magnetycznego Słońca. Satelita bada jego wnętrze, atmosferę, pole magnetyczne i schemat produkcji energii.