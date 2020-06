Ostatnie dwa tygodnie były na Twitterze najsmutniejsze w historii tego portalu społecznościowego - przekonują matematycy z University of Vermont w Burlington. Przeprowadzona przez nich analiza wskazuje na to, że połączenie światowej pandemii koronawirusa z falą protestów po zabiciu przez policjanta George'a Floyda doprowadziło do bezprecedensowego spadku nastrojów użytkowników Twittera. Wyniki ich badań publikuje on line czasopismo "Nature".

