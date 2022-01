Kiepskie warunki sanitarne sprawiły, że nawet elity starożytnej Jerozolimy ciepiały na poważne choroby układu pokarmowego. Dowodzą tego badania toalety, odkrytej w 2019 roku w ruinach luksusowej willi w rejonie promenady Armon Hanatziv. O tym, że luksus i dyskomfort szły wtedy w parze, pisze na łamach czasopisma "International Journal of Paleopathology" badaczka z Tel Aviv University i Israel Antiquities Authority.

Toaleta sprzed 2700 lat / Yoli Schwartz, The Israel Antiquities Authority. / Materiały prasowe

Postępy współczesnej nauki sprawiają, że pozostałości dawnych toalet przynoszą coraz więcej informacji na temat zwyczajów, diety i, owszem, także chorób, które rozprzestrzeniały się w ówczesnych społeczeństwach. Zarówno przedmioty upuszczone w toaletach, rozbite naczynia, czy kości zwierząt, jak i ślady drobnoustrojów układu pokarmowego stają się istotnymi wskazówkami, pozwalającymi lepiej poznać warunki, jakie panowały w dawnych czasach.

Nie inaczej jest w przypadku wykopalisk na terenie ogrodu luksusowej willi z Okresu Pierwszej Świątyni, na stanowisku archeologicznym w rejonie promenady Armon Hanatziv w Jerozolimie. W 2019 roku odkryto tam resztki toalety sprzed 2700 lat. Toalety były w owym czasie wyjątkową rzadkością, jej obecność wskazuje na to, że posiadłość należała do kogoś bardzo zamożnego.

Wyniki opublikowanych właśnie badań wykazały w pozostałościach dołu kloacznego szczątki jaj różnych pasożytów układu pokarmowego. Zdaniem autorów pracy dowodzi to, że nawet wśród ówczesnych elit, choroby związane z niedostatkami higieny i kiepskimi warunkami sanitarnymi mogły być całkiem powszechne. Mogły im towarzyszyć bóle brzucha, nudności i biegunki, ich skutkiem mogło być niedożywienie, a nawet kłopoty rozwojowe dzieci, dotyczące nawet układu nerwowego.





Stanowisko archeologiczne Armon Hanatziv / Yoli Schwartz, The Israel Antiquities Authority. / Materiały prasowe



Dr Dafne Langgut, szefowa Institute of Archaeology Tel Aviv University, pracująca też w Steinhardt Museum of Natural History pobrała próbki spod kamienia toalety, chemicznie wyizolowała z nich jaja pasożytów i przeanalizowała je pod mikroskopem. Okazało się, że to jaja czterech różnych pasożytów: nicieni, w tym glist i owsików, a także tasiemców i włosogłówek.



Te odkrycia są jednymi z najwcześniejszych tego typu badań z obszaru Izraela. Te jaja są bardzo odporne i w sprzyjających warunkach mogły przetrwać 2700 lat - tłumaczy dr Langgut. Jak podkreśla, te pasożyty mogły wywołać wiele objawów, szczególnie groźnych dla dzieci.





Jaja pasożytów wykryte w toalecie w Armon Hanatziv. (a). owsik ludzki ; (b). glista ludzka; (c). włosogłówka ( Trichuris suis); (d). włosogłówka (Trichuris trichiura); (e). tasiemiec nieuzbrojonysp. /Eitan Kremer /Materiały prasowe



Zdaniem dr Langgut, która rozwija nową dziedzinę badań zwaną archeoparazytologią, tego typu choroby układu pokarmowego wskazują na złe warunki sanitarne, które prowadziły do zanieczyszczenia wody i pokarmów. Mógł się do tego przyczynić także brak świadomości potrzeby mycia rąk, zwyczaj nawożenia ludzkimi odchodami pól uprawnych, wreszcie spożywanie niedostatecznie dogotowanego, czy dopieczonego mięsa.

Brak medycyny i leków sprawiał, że tego typu choroby były w tym okresie trudne, jeśli nie praktycznie niemożliwe, do wyleczenia. Chorzy cierpieli na ich skutki do końca życia. Pasożyty pozostały z nami do dziś i niektóre z nich, np. wszy i owsiki, potrafią wywoływać fale zachorowań na przykład w przedszkolach, ale dzięki medycynie i lekom umiemy sobie z nimi radzić.