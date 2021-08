W meczach piłkarskich bez udziału publiczności atut własnego boiska znacząco się zmniejsza - potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu w Salzburgu. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Frontiers in Sports and Active Living", drużyny, które grają "u siebie" wygrywają bez kibiców zauważalnie mniej meczów. Co ciekawe, skutki braku presji trybun najsilniej widać po zachowaniu sędziów, którzy znacząco częściej niż w normalnych warunkach, pokazują gospodarzom żółte kartki. To najważniejsza obserwacja z badań wykorzystujących ten nieoczekiwany aspekt pandemii koronawirusa.

