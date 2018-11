Bioniczne grzybki, które dają prąd, przestają być tematem science-fiction. Naukowcy z Stevens Institute of Technology w New Jersey opracowali sposób czerpania energii elektrycznej z... pieczarek, wzbogaconych o cyjanobakterie i oplecionych siatką grafenowych nanowstążek. Jak piszą w pracy naukowej, opublikowanej w czasopiśmie "Nano Letters", pojedyncze pieczarki nie wytwarzają jeszcze zbyt dużo energii, grządka mogłaby co najwyżej zasilać diodę LED, w przyszłości jednak oparte na podobnej zasadzie instalacje, mogą okazać się alternatywnym, przyjaznym środowisku źródłem prądu.

