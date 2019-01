Pies zdołał się tak bardzo zaprzyjaźnić z człowiekiem, bo pomagał mu w polowaniach - przekonują na łamach czasopisma "Journal of Anthropological Archaeology" naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze i University College London. Wskazują na to wyniki badań kości zwierząt sprzed 11,5 tysiąca lat, znalezionych na stanowiskach archeologicznych w północno-wschodniej Jordanii. W tym czasie znacznie wzrosła liczba pozostawionych tam kości zajęcy i innych małych zwierząt. Wyraźnie ludzie skorzystali z psich zdolności do tropienia i zaganiania zwierzyny.

REKLAMA