Naukowcy dopisują nowy rozdział do długiej, udanej historii przyjaźni człowieka i psa. Wyniki najnowszych badań wskazują na to, że czworonożny przyjaciel pomaga nam dłużej żyć. Wszystko przez to, że jego towarzystwo pozwala nam dłużej utrzymać zdrowie układu krążenia i w ten sposób zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci. Przekonują o tym na łamach czasopisma "Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes" naukowcy z Czech i Stanów Zjednoczonych.

