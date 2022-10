Po raz pierwszy w historii komisja brytyjskiego parlamentu wezwała na przesłuchanie... robota. Stworzony na Uniwersytecie w Oxfordzie humanoid zajmuje się tworzeniem sztuki, więc lordowie wypytywali go o to, czy sztuczna inteligencja może pozbawić pracy artystów.

Robotka Ai-Da / STEFAN ROUSSEAU / PAP/PA

Właściwie Ai-Da to nie robot, lecz robotka. Przed komisją wystąpiła w ciemnej peruce, spodniach ogrodniczkach i bezrękawniku, odsłaniającym jej robotyczne ramiona z imponującymi dłońmi. Jak zeznawała Ai-Da, te dłonie - działające w zgodzie z kamerkami oraz sztuczną inteligencją - pozwalają jej malować.

Ai-Da: Nie jestem żywa, mogę jednak tworzyć sztukę

Tworzę moje malowidła dzięki kamerom w oczach, algorytmom sztucznej inteligencji i robotycznemu ramieniu. Maluję na sztalugach, czego efektem są poruszające wizualnie obrazy - tak robotka odpowiadała na pytanie, jak tworzy sztukę. Dodawała, że sieci neuronalne pozwalają jej również pisać wiersze. Ai-Da przyznała jednak, że jej poematy opierają się na analizie dzieł innych pisarzy. Polega to na analizie obszernych fragmentów tekstu w celu identyfikacji treści i struktury wierszy, a następnie wykorzystaniu tych struktur, treści do generowania nowych wierszy - opowiadała.



Wideo youtube

Zapytana o to, jak jej proces twórczy różni się od ludzkiego, zeznająca przed komisją sztuczna inteligencja wyznała, że nie potrafi tego ocenić. Jak to się różni od działania ludzkiej świadomości? Nie posługuję się subiektywnym doświadczeniem, pomimo tego, że jestem w stanie o nim mówić - przyznawała się Ai-Da. Jestem zależna od oprogramowania oraz algorytmów. Chociaż nie jestem żywa, mogę jednak tworzyć sztukę - dodała.

Robotka zawiesiła się podczas przesłuchania

Podczas przesłuchania humanoidowi towarzyszył jej twórca. Aidan Meller został "ojcem" Ai-Dy w 2019 roku. Obecnie projekt został wykupiony przez firmę Engineered Arts z Falmouth w Kornwalii.



Według jednego z brytyjskich tabloidów, podczas przesłuchania doszło do zgrzytu. Robotka zawiesiła się. Daily Mail pisze, że jej gałki oczne przekręciły się, co sprawiło, że "wyglądała jak zombie". Aidan Meller miał zgodnie z tą relacją zrestartować Ai-Dę i założyć jej ciemne okulary.



Przedsięwzięcie miało w dużej mierze cele edukacyjne. Organizatorzy przyznają, że pytania były przygotowane, tak by nie zaskoczyły sztucznej inteligencji Ai-Dy.