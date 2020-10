Pandemia koronawirusa może nas skłonić do działań doraźnych, podczas gdy w walce z ociepleniem klimatu potrzebujemy fundamentalnych zmian. Nie mamy pewności, że obecny kryzys wyzwoli w nas chęć poważnego liczenia kosztów środowiskowych naszych działań - mówi Grzegorzowi Jasińskiemu gość Copernicus Festival, prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu.

Prof. Malinowski przekonuje, że w sprawie walki z ociepleniem klimatu nauka powiedziała nam już co powinniśmy robić i jak, problemem jest nasza wola przeprowadzenia zmian.

Cytat Są technologie pomp cieplnych, są technologie produkcji energii elektrycznej ze Słońca, z wiatru, z energii jądrowej. Są technologie, które gwałtownie redukują też zużycie energii, ale my nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Są technologie innych upraw roślin. To wszystko nauka już zaoferowała, te rozwiązania istnieją i problem jest gospodarczo społeczny. prof. Szymon Malinowski

Prof. Malinowski podkreśla w rozmowie z Grzegorzem Jasińskim, że Ziemia potrzebuje z naszej strony radyklanych ruchów.

Cytat Będą próby usprawiedliwienia się, tu i tam trochę pozmieniamy, pandemia nam pokazała, to załatwi sprawę. Ludzie nieco się przestraszyli, zauważyli nieco zależności i mogą uznać, że małym ruchem da się to załatwić. Ale to nie jest kwestia żadnych małych ruchów, my dotarliśmy do granic możliwości działania na naszej planecie w sposób, w jaki działaliśmy do tej pory i musimy zmienić te działania w dużo większej skali, niż tylko kosmetyczne ruchy". prof. Szymon Malinowski

Prof. Szymon Malinowski był jednym z gości tegorocznej edycji Copernicus Festival. Posłuchaj całej rozmowy Grzegorza Jasińskiego:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Szymon Malinowski: Potrzebujemy działań w większej skali

Rzuć wyzwanie szachowemu mistrzowi

Copernicus Festival to impreza, której celem jest popularyzacja nauki i filozofii, wyjaśnianie ich wpływu na życie społeczne oraz pokazywanie różnorodnych relacji między nimi a innymi dziedzinami kultury, w tym literaturą i sztuką. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, spotkania z prelegentami przeniesione zostały do sieci. Hasłem przewodnim tej edycji Copernicus Festival jest czas. Cykl spotkań, wywiadów i różnego rodzaju wydarzeń potrwa do 11 października.





Dziś na 16:00 zaplanowano spotkanie z Mateuszem Bartelem, jednym z najwyżej notowanych i najbardziej utytułowanych polskich szachistów. W czasie godzinnego wydarzenia zagra w szachy błyskawiczne (w formule 3 minuty na gracza, bez dodatkowego czasu) z uczestnikami festiwalu.



Rozgrywka prowadzona będzie na portalu Chess.com. Aby rzucić wyzwanie arcymistrzowi, należy zalogować się na konto na tym portalu (rejestracja jest darmowa) i kliknąć w link: https://chess.com/play/matibar (wybieramy tempo gry 3+0). Podczas wydarzenia GM Mateusz Bartel komentował będzie na żywo rozgrywane partie, a także opowie o tym, jak zawodowcy radzą sobie z presją czasu, co różni szachy błyskawiczne od tradycyjnych, oraz co właściwie w całym sporcie zmieniła obecna pandemia.

