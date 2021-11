Naukowcy Politechniki Śląskiej oraz absolwenci uczelni ze startupu WAAM zaprojektowali i wykonali innowacyjny oczyszczacz powietrza dla szkół i szpitali. Urządzenie będzie pomagało wyeliminować drobnoustroje chorobotwórcze z powietrza wraz z cząstkami pyłu zawieszonego w taki sposób, by było to efektywne i jednocześnie energooszczędne.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej stworzyli oczyszczacz powietrza dla szpitali i szkół / Politechnika Śląska /

Oczyszczacz powietrza ULI jest odpowiedzią na 3 wyzwania, które aktualnie stoją przed nami. Pierwszym jest ochrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Wyeliminowanie bakterii, pleśni, wirusów z powietrza, którym oddychamy ma kluczowe znaczenie nie tylko w walce z pandemią Covid-19, ale również będzie ważne w przyszłości. Co roku mam przecież falę zachorowań na grypę i inne choroby. Nasze zdrowie zależy w dużej mierze od czystości biologicznej powietrza. Ale nie tylko biologicznej — mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń. Drugim wyzwaniem są zanieczyszczenia pyłowe obecne w powietrzu, które mają wpływ na nasze zdrowie, powodując szereg chorób. Trzecim wyzwanie jest środowisko, nadmierne zużycie energii i związane z nim emisja między innymi CO2, który ma wpływ na globalne ocieplenie. W czasie pandemii i zwiększonej zachorowalności na choroby wywoływane przez wirusy zalecanie jest częste wietrzenie pomieszczeń. W sezonie zimowym metoda ta jest o tyle problematyczna, że jakość powietrza na zewnątrz nie jest najlepsza, a stężenia pyłu zawieszonego potrafią być naprawę wysokie. Dodatkowo każde wietrzenie to utrata dużej ilości energii - tłumaczy naukowiec.

Urządzenie charakteryzuje się konstrukcją opartą o pulsacyjny przepływ powietrza w specjalnie zaprojektowanym kanale powietrznym. Wyposażone jest w dwa wysokowydajne wentylatory, dzięki czemu uzyskuje przemysłowe parametry wydajności na poziomie 1250 m3/h. Dodatkowo inżynierowie Politechniki Śląskiej wyposażyli oczyszczacz ULI w czujnik foniczny wykrywający hałas. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie rozpoznaje, że np. uczniowie w danym momencie mają przerwę i przebywają na szkolnym korytarzu, w następstwie oczyszczacz włącza tryb maksymalnych obrotów w celu filtracji powietrza — wyjaśnia dr inż. Artur Czachor, absolwent Politechniki Śląskiej ze startupu WAAM.

Jedno z urządzeń zostanie zainstalowane w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

Urządzenie stanie w Pediatrycznej Izbie Przyjęć dlatego, że obecnie tam mamy największą kumulację przypadków z wirusem grypy, RSV i oczywiście koronawirusem. Tego ostatniego jest obecnie najwięcej i wśród dorosłych, i wśród dzieci. Do tej pory nie korzystaliśmy z oczyszczaczy, ponieważ naszym zdaniem te dostępne na rynku nie są dostosowane do użycia w szpitalach, gdzie atmosfera jest zupełnie inna niż w naszym zaciszu domowym — mówi dr n. med. Dariusz Budziński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Drugie z prototypowych urządzeń będzie nagrodą w konkursie promującym szczepienia przeciw Covid-19. Konkurs polega na tym, że każdy z nas może na adres podany na stronie konkursu www.bohater-szkoly.pl wysłać pracę wykonaną dowolną techniką, propagującą szczepienia. Zwycięzca będzie miał możliwość wskazania szkoły, do której trafi oczyszczacz ULI, a dodatkowo także dom dziecka, do którego my, jako fundacja Novis plus przekażemy bon edukacyjny na zajęcia dla dzieciaków — wyjaśnia Katarzyna Słaboń z fundacji Novis plus.