Aż 225 milionów lat mają skamieniałe szczątki gryzonia, odkryte na południowym wschodzie Brazylii. To najstarszy znany nauce okaz ssaka - twierdzą naukowcy z tego kraju i Wielkiej Brytanii, analizujący znalezisko.

Reprezentowany przez skamieniałość gatunek nazwano Brasilodon quadrangularis.



Zwierzę to, uznane za najstarszego znanego ssaka, było praprzodkiem współczesnych kapibar - uważają autorzy badań na łamach wrześniowego wydania pisma "Journal of Anatomy".



Zdaniem badaczy osobnik mierzył 20 cm wysokości i ważył 15 gramów.



Na podstawie badań skamieniałych kości, m.in. jego zębów - ustalono, że gryzoń posiadał zęby mleczne i stałe. Według paleontologów przedstawiciele Brasilodon quadrangularis żywili się owadami i niewielkich rozmiarów gadami. Żyły w niewielkich jamach. Młode pozostawały przy rodzicach do momentu uzyskania samodzielności.



Badacze szacują, że najstarszy znany ssak prawdopodobnie utrzymywał wyższe tempo metabolizmu, niż gady.



Autorzy publikacji zauważają, że prace nad ustaleniem wieku i wyglądu Brasilodon quadrangularis trwały 18 lat i ruszyły krótko po odkryciu skamieniałych kości gryzonia w skałach w stanie Rio Grande do Sul, na południowym wschodzie dzisiejszej Brazylii.



W badaniach uczestniczyli paleontolodzy m.in. z brazylijskich uniwersytetów Rio Grande do Sul i Unilasalle oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.