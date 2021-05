Szczątki dziewięciu neandertalczyków znaleziono w Circeo we włoskim stołecznym regionie Lacjum. Odkrycia dokonano ponad 80 lat po odnalezieniu tam w jaskini na przylądku pierwszej czaszki tego gatunku.

Znane nadmorskie miasteczko w prowincji Latina, którego nazwa nawiązuje do imienia mitologicznej bogini magii Kirke, przyniosło kolejne nadzwyczajne odkrycie, które - jak podkreślił minister kultury Dario Franceschini - "wzbogaca badania naukowe" nad człowiekiem neandertalskim, żyjącym w plejstocenie około 400 tys. - 24 tys. lat temu.

Najnowsze osiągnięcie to rezultat rozpoczętych jesienią zeszłego roku prac, mających na celu zabezpieczenie groty Guattari, noszącej imię jej odkrywcy i właściciela terenu, gdzie w 1939 roku znaleziono pierwszą czaszkę. Sprawiło to, że grota została uznana za jedno z najważniejszych w Europie miejsc badań nad środkowym paleolitem i żyjącym wtedy podgatunkiem człowieka rozumnego, jak określa się zwykle neandertalczyków.



To obszar absolutnie wyjątkowy, bo zawalenie się groty, być może w wyniku trzęsienia ziemi zamknęło dostęp do niej około 60 tys. lat temu - stwierdził prowadzący badania archeolog Mario Rolfo z rzymskiego uniwersytetu Tor Vergata.



W środku jaskini znajduje się, jak wskazują naukowcy, jedyny w swym rodzaju "bank danych", zawierający skamieliny, pozostałości roślin i rozmaite szczątki.