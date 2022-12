50 lat temu wyruszyła ostatnia jak dotąd misja kosmiczna zwieńczona lądowaniem na Księżycu. Uczestnicy wyprawy Apollo 17 w trakcie lotu wykonali jedno z najsłynniejszych zdjęć Ziemi znane jako Blue Marble.

Blue Marble - zdjęcie Ziemi wykonane przez misję Apollo 17 / Domena publiczna / NASA

7 grudnia 1972 r. załoga Apollo 17 w odległości 29 tys. km od Ziemi zrobiła zdjęcie naszej planety. Widać na nim tarczę Ziemi w całej okazałości i w pełni oświetloną. W centralnym miejscu fotografii znajduje się Afryka otoczona oceanami i nakryta postrzępionymi chmurami. Astronautom te wzory skojarzyły się z marmurem i stąd nazwa zdjęcia.

To jest zdjęcie symboliczne. Pokazuje z jednej strony kruchość naszej planety we wszechświecie, ponieważ jest małą, niebiesko-biało-brązową kropką zanurzoną w kosmosie. Z drugiej strony było to też symboliczne podsumowanie programu Apollo, bo wtedy wystartowała ostatnia załogowa misja na Księżyc - mówił Maciej Myśliwiec, uczetnik projektu European Rover Challenge, w rozmowie w internetowym radiu RMF24.

7 grudnia 1972 r. załoga Apollo 17 - Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans i Harrison H. "Jack" Schmitt - wystartowała w ostatniej księżycowej misji NASA. 11 grudnia 1972 r. Cernat i Schmitt wylądowali na Srebrnym Globie i od czasu ich wyprawy stopa ludzka nie stanęła na Księżycu.

Zdjęcie wykonane było na kliszy aparatem firmy Hasselblad, bo tylko ona była w stanie dostarczyć sprzęt spełniający warunki pracy w warunkach księżycowych - przy bardzo dużych różnicach temperatur i przy występującym zapyleniu powierzchni. Jak zaznaczył Maciej Myśliwiec, w ówczesnych warunkach astronauci zobaczyli zdjęcie dopiero po wywołaniu. Okazało się wtedy, że zdjęcie zostało wykonane do góry nogami. Według gościa radia RMF24 autorem fotografii jest prawdopodobnie Harrison Schmitt - jedyny żyjący uczestnik misji Apollo 17.

Start Apollo 17 był szóstą i ostatnią załogową misją programu NASA, której celem było wylądowanie ludzi na Księżycu. Podczas tego lotu i 75-godzinnego pobytu na Księżycu członkowie zebrali rzadkie rodzaje skał księżycowych i próbki "pomarańczowej gleby", która powstała w wyniku wulkanicznych erupcji. Pozwoliło to naukowcom stwierdzić, że wcześniejsze epoki aktywności geologicznej Księżyca trwały dłużej niż wcześniej sądzono.

Ale - jak podaje strona Popular Science - najbardziej wymownym efektem wyprawy i kamieniem milowym dla współczesnej kultury stało się właśnie zdjęcie Blue Marble. Za pomocą jednego kultowego zdjęcia misja zasadniczo zmieniła sposób, w jaki ludzie postrzegają nasze kosmiczne środowisko - napisano.