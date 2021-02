Chcesz polecieć w Kosmos? Masz na to szansę! Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłasza warunki naboru na astronautów. Zgłaszać się mogą również Polacy. Jakie trzeba spełnić warunki?

Zdjęcie ilustractyjne / Pixabay

To nie jest praca dla każdego. Trzeba znać dobrze angielski i mieć wykształcenie wyższe, najlepiej matematyczne, informatyczne lub inżynierskie plus kilka lat doświadczenia zawodowego. Ale też nie więcej niż 37 lat. Będą też wymagania dotyczące stanu zdrowia oraz wzrostu: minimum 153 cm, maksimum 190 cm.

Niemili w Kosmos nie polecą

Ruediger Seine odpowiedzialny za szkolenia z ESA podkreśla, że bardzo ważna jest zdolność koncentracji w stresujących warunkach. Poza tym oczywiście potrzebujemy astronautów z doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi, ludzi którzy potrafią wyrażać się jasno i zwięźle, a jednocześnie w sposób przyjazny - mówi Ruediger Seine.

ESA w ogóle podkreśla, że sympatia do ludzi, obok ciekawości świata, jest kluczową cechą, która czyni człowieka materiałem na dobrego astronautę. O znaczeniu umiejętności interpersonalnych mówi niemiecki astronauta Alexander Gerst. Kiedy się jest na stacji kosmicznej, to - co zauważyłem na obu moich misjach - wcale nie jest aż tak ważne, żeby potrafić coś doskonale robić, żeby być jakąś gwiazdą. Raczej trzeba dobrze czuć się z innymi ludźmi, bo przecież spędza się z nimi pół roku do nawet roku w ciasnej stacji kosmicznej. Niemiecki astronauta dodaje, że kardynalne znaczenie w zespole ma umiejętność dostosowania się do odmienności kulturowej członków załogi.

Kobiety na orbitę

Władze ESA podkreślają, że w ramach naboru, pierwszego od 11 lat, zamierzają zadbać o różnorodność kandydatów. Chodzi głównie o płeć. Do ponad dwudziestoosobowej docelowej grupy ma trafić możliwie dużo kobiet.

Obecna astronautka Samantha Cristoforetti z Włoch nie ukrywa, że uzyskanie tej pracy graniczy z cudem. Prawdopodobieństwo porażki podczas procesu rekrutacyjnego jest bardzo bardzo duże. Spodziewamy się tysięcy podań - mówi Włoszka, która chlubi się rekordem najdłuższego pobytu w kosmosie wśród kobiet i najdłuższego pojedynczego lotu wśród euroastronautów i dodaje: Sama rekrutacja jest wspaniałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia się i przekonania jakie się ma mocne i słabe strony.

Nabór jest otwarty dla obywateli wszystkich krajów Unii, w tym Polski. Jeśli jednak spełniasz te warunki i marzysz o pracy astronauty; jeszcze się nie ciesz. Kiedy podobny nabór prowadziła NASA - przyjęto dwanaście tysięcy ludzi, a ostatecznie wybrano kilka osób. Nabór rusza ostatniego dnia marca. Pełny proces rekrutacji potrwać ma półtora roku.

Zarobki niekosmiczne

Astronauta nie może liczyć na kosmiczne uposażenie, ale nie powinien narzekać na pensję. Początkujący będzie zaszeregowany w grupie płacowej A2, a to oznacza, że miesięcznie zarobi około 5 tysięcy euro. Po kompletnym szkoleniu uzyska w Agencji stopień Doświadczonego Profesjonalisty i wskoczy na poziom A3, gdzie może liczyć na prawie 7 tysięcy euro. Po pierwszym locie awansuje na poziom Eksperta z uposażeniem sięgającym 8 tysięcy euro, czyli 35 tysięcy złotych.