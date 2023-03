Liczący 6 tys. lat haczyk wędkarski został znaleziony na terenie wykopaliska archeologicznego w Aszkelon w Izraelu. Ma on 6,5 cm długości i jest jednym z najstarszych, jakie do tej pory znaleziono. Służył prawdopodobnie do łowienia rekinów i innych dużych ryb, takich jak tuńczyki.