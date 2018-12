Miłośnicy tego serialu słusznie przywykli do tego, by się do ulubionych bohaterów nadmiernie nie przywiązywać. Większość głównych postaci legendarnie już krwawej "Gry o tron" faktycznie ginie, szczególnie, jeśli to mężczyźni, którzy nie mają skłonności do zmiany sojuszy - takie wyniki analizy siedmiu sezonów popularnego serialu prezentują w najnowszym numerze czasopisma "Injury Epidemiology" badacze z Australii. Naukowcy z Macquarie University na kilka miesięcy przed premierą ostatniego sezonu potwierdzili, że w krainie Westeros, jak w życiu, większe szanse przetrwania mają wysoko urodzeni.

