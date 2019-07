Dziś niezwykle rzadkie zjawisko - zaćmienie Słońca. Niestety nie będzie widoczne z terenu Polski, a swym zasięgiem obejmie południowy Pacyfik, środkowe Chile oraz środkową Argentynę.

Zjawisko rozpocznie się o godz. 18.55 czasu polskiego.

Transmisję z całkowitego zaćmienia Słońca każdy będzie jednak mógł śledzić w internecie. Relację z tego zdarzenia przygotowuje NASA:

ŚLEDŹCIE TRANSMISJĘ NA ŻYWO>>>

Zaćmienie nastąpi około półtorej godziny przed zachodem, dzięki temu osoby, które będą je obserwować, zobaczą wokół Księżyca złotą poświatę. Ciekawostką jest to, iż pas całkowitego zaćmienia przebiegnie m.in. przez jedno z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie - La Silla w Chile, należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) - podaje Onet.



Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni światło słoneczne.

Całkowite zaćmienie Słońca to bardzo rzadkie zjawisko, które za około 560 milionów lat będzie miało swój kres. Oddalający się od naszej planety Księżyc (około 3,8 cm rocznie), będzie miał wtedy zbyt małe rozmiary kątowe, aby całkowicie zakryć tarczę słoneczną. W tym samym czasie Słońce również się trochę powiększy. Wszystkie zaćmienia całkowite staną się obrączkowymi. W dalszym ciągu będą występować zaćmienia częściowe.