Zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków rozwoju, ochrona przed biedą i przemocą ma, jak wynika z najnowszych badań naukowych, istotne społeczne znaczenie. Szczęśliwe wspomnienia z dzieciństwa i wczesnej młodości mogą nas chronić przed późniejszą depresją - twierdzą w najnowszym numerze czasopisma "Nature Human Behaviour" naukowcy z University of Cambridge i University College London. Wyniki ich badań pokazują, że pamięć szczęśliwych wydarzeń i doświadczeń buduje naszą odporność na późniejsze przeciwności losu.



zdj. ilustracyjne /foto. pixabay /

Depresja staje się na świecie coraz poważniejszym problemem, najnowsze szacunki wskazują, że cierpi na nią ponad 300 milionów osób. Pierwsze objawy pojawiają się często w wieku nastoletnim, kiedy organizm przechodzi fazę szybkiego rozwoju, a w mózgu dochodzi do zmian strukturalnych i chemicznych. Wiadomo dobrze, że jednym z czynników ryzyka jest przeżywany w młodym wieku stres, związany z chorobą, czy problemami rodzinnymi.

Zaburzenia umysłowe rozwijające się w wieku nastoletnim są zwykle poważniejsze i mają tendencję do powracania w późniejszym wieku - mówi współautorka pracy, dr Anne-Laura van Harmelen, psychiatra z University of Cambridge - Opieka psychiatryczna jest często niedofinansowana i trudno dostępna, kluczowe znaczenie ma tworzenie mechanizmów budowania odporności, szczególnie u tych nastolatków, u których ryzyko depresji jest największe.

Ponieważ przypominanie sobie szczęśliwych chwil z przeszłości bywa uniwersalnym sposobem poprawy nastroju, badacze z Cambridge i Londynu postanowili sprawdzić, czy pozytywne doświadczenia z wieku nastoletniego może faktycznie chronić przed skutkami późniejszego stresu. W tym celu poddano badaniom 427 osób w wieku średnio 14 lat, które uznawano za zagrożone depresją. Sprawdzano, w jaki sposób przywoływanie dobrych wspomnień wpływa na dwie oznaki skłonności do depresji, negatywne myśli na swój temat i wysoki, poranny poziom hormonu stresu, kortyzolu.



Na początku eksperymentu wszyscy uczestnicy wzięli udział w Autobiographical Memory Test, w którym w odpowiedzi na podane im pozytywne lub negatywne słowo mieli przypominać sobie konkretne wydarzenia z przeszłości. Wcześniejsze badania pokazywały, że w osoby w depresji trudniej przywołują konkretne wydarzenia, ich relacje mają charakter bardziej ogólny.



W trakcie późniejszego wywiadu uczestników pytano o częstotliwość przeciętnie lub poważnie negatywnych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo proszono o wskazanie ewentualnych objawów depresji i negatywnych pod swoim adresem myśli z ostatnich dwóch tygodni. Podobne wywiady przeprowadzono 12 miesięcy później. Przez cztery poranki na początku i końcu eksperymentu pobierano od uczestników próbki śliny, by zbadać poziom kortyzolu.

Okazało się, że przywoływanie w trakcie eksperymentu pozytywnych wspomnień skutkowało rok później zmniejszeniem częstości negatywnych myśli na swój temat i obniżeniem porannego poziomu hormonu stresu. Dochodziło do tego jednak tylko, jeśli w ciągu tego roku dochodziło w życiu badanych do kolejnych stresujących wydarzeń. Jeśli takich wydarzeń nie było, efekt się nie pojawiał. Inaczej mówiąc, przypominanie sobie pozytywnych doświadczeń z przeszłości zwiększało odporność na stresujące doświadczenie na przyszłość i zmniejszało ryzyko depresji.



Nasza praca wskazuje na to, że pamięć dobrych czasów może zwiększyć u młodych ludzi odporność na stres i zmniejszyć podatność na depresję - dodaje pierwszy autor pracy, Adrian Dahl Askelund - To ważne w sytuacji, gdy znamy już sposoby przywoływania takich dobrych wspomnień. To może być sposób na to, by młodzieży szczególnie zagrożonej depresją, pomóc.