Pandemia Covid-19 wywarła trwały, negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgów osób powyżej 50. roku życia. Gwałtownie przyspieszył pogorszenie funkcji poznawczych, niezależnie od tego, czy te osoby chorowały, czy też nie - wynika z badań brytyjskich naukowców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Exeter i z King's College London wykazało, że funkcje poznawcze i pamięć robocza u osób powyżej 50. roku życia w pierwszym roku pandemii, między marcem 2020 r. a lutym 2021 r., pogarszały się szybciej, nawet jeśli osoby te nie były zakażone wirusem. Tendencja ta utrzymywała się w następnym roku, co sugeruje, że ten negatywny wpływ wykraczał poza początkowe lockdowny.

Winien nie tylko koronawirus

Naukowcy stwierdzili, że przyspieszenie spadku funkcji poznawczych zostało zaostrzone przez szereg czynników od czasu wybuchu pandemii. Obejmowały one wzrost samotności i depresji, spadek aktywności fizycznej i wyższe spożycie alkoholu, a także skutki samej choroby. Wyniki badania zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie "The Lancet Healthy Longevity".

Naukowcy przeanalizowali testy funkcji mózgu 3142 osób, które wzięły udział w badaniu Protect, które rozpoczęło się w 2014 r. w celu uzyskania wglądu w funkcjonowanie mózgu osób powyżej 40. roku życia w okresie 25 lat. Oceniane osoby były w wieku od 50 do 90 lat i mieszkały w Wielkiej Brytanii. Testy analizowały pamięć krótkotrwałą uczestników i ich zdolność do wykonywania złożonych zadań.

Trwały wpływ lockdownów

W badaniu przeanalizowano następnie wszystkie dane zebrane w ciągu roku od marca 2019 r. do lutego 2020 r. i porównano je z wynikami z pierwszego roku pandemii (od marca 2020 r. do lutego 2021 r.) i drugiego roku (od marca 2021 r. do lutego 2022 r.).

Odkryliśmy, że osoby w wieku 50 lat i starsze w Wielkiej Brytanii miały przyspieszony spadek funkcji wykonawczych i pamięci roboczej w pierwszym roku pandemii Covid-19, kiedy Wielka Brytania została poddana trzem lockdownom przez łączny okres sześciu miesięcy. Warto jednak zauważyć, że pogorszenie pamięci roboczej utrzymywało się w drugim roku pandemii, po złagodzeniu ograniczeń społecznych. Na uwagę zasługuje również skala zmian, bo wszystkie grupy - cała kohorta i poszczególne podgrupy - wykazały o ponad 50 proc. większy spadek pamięci roboczej i funkcji wykonawczych - napisali autorzy badań.

Nasze odkrycia sugerują, że lockdowny i inne restrykcje, których doświadczyliśmy podczas pandemii, miały rzeczywisty trwały wpływ na zdrowie mózgu u osób w wieku 50 lat i starszych, nawet gdy lockdowny się skończyły. Rodzi to ważne pytanie, czy ludzie są potencjalnie bardziej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych, co może prowadzić do demencji - powiedziała kierująca badaniem Anne Corbett, profesor w dziedzinie badań nad demencją.

Nasze odkrycia podkreślają również potrzebę rozważenia przez decydentów szerszych skutków zdrowotnych ograniczeń, takich jak lockdowny, podczas planowania przyszłej reakcji na pandemię - dodała.