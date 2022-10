Dwunastoletni Laurent Simons z Ostendy w północnej Belgii uzyskał tytuł magistra fizyki kwantowej - informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”. Ukończenie studiów magisterskich zajęło uzdolnionemu chłopcu zaledwie pół roku. Jak mówi, jego marzeniem jest, by uczynić ludzi nieśmiertelnymi.

Laurent Simons z Ostendy w północnej Belgii / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP/EPA

W lipcu 2021 roku media na całym świecie informowały o uzdolnionym jedenastolatku, który w ciągu roku ukończył z wyróżnieniem trzyletnie studia licencjackie z fizyki na uniwersytecie w Antwerpii, a dyplom szkoły średniej uzyskał w wieku ośmiu lat.

Cudowne dziecko - entuzjazmował się holenderski dziennik "De Telegraaf", "niezwykle uzdolniony jedenastolatek" - pisał portal "Psych New Daily", a amerykański "Newsweek" donosił o "genialnym chłopcu, który chce uczynić ludzi nieśmiertelnymi".



Nie czuję się kimś specjalnym, każdy z nas jest przecież na swój sposób inny - powiedział dziennikowi "Het Laateste Nieuws" świeżo upieczony magister.



Jego marzeniem jest doprowadzenie do tego, aby ludzie byli nieśmiertelni. Drogą do tego będzie zastąpienie niektórych części ciała urządzeniami mechanicznymi - twierdzi dwunastolatek, który chce pracować z najlepszymi profesorami na świecie.