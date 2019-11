Grupa włamywaczy obrabowała muzealny skarbiec w Dreźnie, znany jako Gruenes Gewoelbe (Zielone Sklepienie). Trwają poszukiwania sprawców.

Muzealny skarbiec znany jako Gruenes Gewoelbe (Zielona Powała) / PAP/EPA/RALF HIRSCHBERGER /

Według niemieckich mediów, łupem przestępców padły historyczne precjoza o wartości niemal miliarda euro.

Możemy potwierdzić włamanie do Gruenes Gewoelbe. Na miejscu jest ekipa śledcza, przestępcy zbiegli - oświadczył rzecznik drezdeńskiej policji Thomas Geithner.



Według dziennika "Bild" ok. godz. 5 rano spowodowano awarię elektrycznej skrzynki rozdzielczej w pobliżu głównych drezdeńskich muzeów, odcinając je od dopływu prądu. Następnie kilku sprawców weszło przez narożne okno do Gruenes Gewoelbe. Ich łupem padły kosztowności - takie jak diamenty i kamienie szlachetne. Sprawcy nie ukradli malowideł i waz.

Według niemieckich mediów ofiarą przestępców padły historyczne precjoza wartości setek milionów euro / PAP/EPA/RALF HIRSCHBERGER /

Jeden z największych zbiorów klejnotów w Europie

Gruenes Gewoelbe jest uważane za jeden z największych zbiorów klejnotów w Europie i mieści się w salach zamku w Dreźnie. Znajduje się tam ponad 3 tysiące arcydzieł sztuki jubilerskiej i złotniczej. Jeden z najważniejszych eksponatów to największy zielony diament świata.



Muzeum jubilerstwa i złotnictwa zostało założone w 1721 roku jako skarbiec elektorów saksońskich przez Augusta II Mocnego. Jest uważane za najbogatszą kolekcję klejnotów w Europie.



Nazwa Zielone Sklepienie pochodzi od malowanych w kolorze zieleni malachitowej ścian sali, które obecnie pokryte są taflami luster. Zbiory eksponowane są w dwóch zespołach pomieszczeń: "historycznym" i "nowym Zielonym Sklepieniu", obydwu mieszczących się w zachodnim skrzydle zamku.



Zielone Sklepienie - zniszczone podczas II wojny światowej - udostępniono ponownie do zwiedzania w 2006 roku.