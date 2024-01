Za nami 81. gala rozdania Złotych Globów, przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Statuetkę dla najlepszego dramatu zdobył "Oppenheimer" Christophera Nolana, a dla musicalu lub komedii - "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa.

Reżyser "Oppenheimera" Christopher Nolan i producentka Emma Thomas / allison dinner / PAP/EPA

Za muzykę do "Oppenheimera" nagrodzony został kompozytor Ludwig Göransson. Doceniono też odtwórcę tytułowej roli - Cilliana Murphy'ego - oraz Roberta Downeya Juniora za rolę drugoplanową. Christopher Nolan zdobył statuetkę dla najlepszego reżysera.

Cillian Murphy i Robert Downey Jr. / allison dinner / PAP/EPA

Za występ w "Biednych istotach" Emmę Stone nagrodzono statuetką dla najlepszej aktorki w musicalu lub komedii.

Paul Giamatti / allison dinner / PAP/EPA

Złoty Glob dla najlepszego aktora w tej samej kategorii otrzymał Paul Giamatti za "Przesilenie zimowe". Nagrodę za rolę drugoplanową w tej samej produkcji otrzymała Da’Vine Joy Randolph.

Nagrodę dla najlepszej aktorki w dramacie dostała Lily Gladstone - za rolę w "Czasie krwawego księżyca".

Margot Robbie - odtwórczyni głównej roli w "Barbie" - na gali rozdania Złotych Globów / allison dinner / PAP/EPA

Za najlepszą piosenkę uznano "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa z filmu "Barbie". Do twórców tego filmu trafiła też przyznana po raz pierwszy nagroda za wynik box office.

Mimo dwóch nominacji, żadnej nagrody nie zdobyła brytyjsko-amerykańsko-polska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera ze zdjęciami Łukasza Żala. Statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego otrzymała "Anatomia upadku" Justine Triet. Ten film doceniono również za scenariusz.

Najlepszym pełnometrażowym filmem animowanym został "Chłopiec i czapla" w reżyserii Hayao Miyazakiego.

Głównymi zwycięzcami w kategoriach telewizyjnych były "Sukcesja" wyprodukowana przez HBO oraz emitowany na platformie Hulu serial komediowy "The Bear" opowiadający o młodym szefie kuchni prowadzącym lokal z kanapkami w Chicago. "Sukcesja" zebrała cztery statuetki: dla najlepszego serialu dramatycznego, najlepszego aktora (Kieran Culkin) i aktorki (Sarah Snook) oraz aktora drugoplanowego (Matthew Macfadyen).

"The Bear" został uznany za najlepszy serial komediowy, zaś gwiazdy produkcji - Jeremy Allen White i Ayo Edebiri - za najlepszych aktorów komediowych.

Elizabeth Debicki / allison dinner / PAP/EPA

Za rolę drugoplanową w serialu "The Crown" doceniono Elizabeth Debicki - aktorkę, która wcieliła się w rolę księżnej Diany.

Nagrodę dla najlepszego stand-upera otrzymał Ricky Gervais za program "Ricky Gervais: Armageddon".