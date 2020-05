Zbierz rodzinę i zbuduj maszynę! Organizatorzy Śląskiego Festiwalu Nauki zachęcają do wspólnej domowej zabawy i stworzenia samodzielnie działającej maszyny Goldberga. To świetny pomysł na spędzenie czasu w domu w czasie epidemii – przekonują pomysłodawcy konkursu i zapowiadają nagrody.

Wideo youtube



Maszyna Goldberga to takie urządzenie, które zapewne znane jest z licznych filmów na Youtube. Budowany jest specjalny tor, po którym przemieszczają się kulki, ruchome elementy, zabawki itp. To wszystko pokazuje ciąg przyczynowo-skutkowy zjawisk i procesów fizycznych - mówi Radosław Aksamit, rzecznik Śląskiego Festiwalu Nauki. Zapowiada, że to pierwsze, ale nie ostatnie naukowe wyzwanie ŚFN.

Jak wielka ma być maszyna? Z czego ją zbudować? Pozostawiamy w tych kwestiach pełną dowolność - jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Może to być konstrukcja zarówno niewielka, jak i bardziej rozległa. Może być zaprezentowana na tablicy, planszy lub ramie, z wykorzystaniem tektury z pudeł. Możesz wykorzystać do jej stworzenia artykuły biurowe (zeszyty, kredki, kleje, pisaki, plastelinę, taśmy klejące itp.), książki, zabawki (m.in. samochody, piłki, kulki, klocki, kolejki, tory, elementy z gier planszowych, karty), przyrządy kuchenne (np. patelnie, garnki, wałki, chochle, kubki...), narzędzia (młotki, gwoździe, taśmy izolacyjne, śrubokręty itp.), niezliczone ilości wężyków, sznurków i gumek recepturek... słowem - wszystko, co tylko masz pod ręką - zachęcają organizatorzy.

Zasady wyzwania są proste:

- nakręć krótki filmik (do 90 s.), na którym pokażesz działanie maszyny. Pamiętaj, by pojawił się na nim napis #NaukoweWyzwanieŚFN;

- prześlij nam filmik na adres sfn@us.edu.pl z tytułem #NaukoweWyzwanieŚFN do 17.05.2020 r.

Filmy zostaną opublikowane na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl oraz na fanpage’u ŚFN. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.