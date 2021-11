Kończą się prace nad nowym, tajnym projektem poświęconym Davidowi Bowiemu. Chodzi o dokument o artyście.

David Bowie / LONDON FEATURES / PAP/EPA

Reżyser Brett Morgen, który ma na koncie m.in. głośny dokument o Kurcie Cobainie, przesłuchał tysiące godzin rzadkich nagrań z występów muzyka. Większość nigdy wcześniej nie była udostępniana. Prace trwały cztery lata.

W projekt są zaangażowani spadkobiercy Davida Bowiego, w tym wdowa po artyście, modelka Iman. To nie ma być biografia, tylko - jak mówią twórcy - "wciągające doświadczenie kinowe". Jak informuje portal "Variety", premiera będzie najprawdopodobniej w styczniu na festiwalu Sundance.

Wtedy minie sześć lat od śmierci legendarnego muzyka. Zmarł w wieku 69 lat.

Legendarny muzyk, pionier glam rocka

David Bowie jest uznawany za jednego najwybitniejszych artystów muzycznych wszech czasów. W ciągu 50 lat kariery piosenkarskiej sprzedał na całym świecie ponad 140 milionów albumów studyjnych.



Pierwszym, wielkim przebojem Davida Bowie był utwór "Space Oddity" z 1969 roku.



Jego następny album - "The Man Who Sold the World" - miał już bardzo ciężkie, twarde brzmienie. Kontrowersyjna okładka pochodząca z tego albumu (Bowie ubrany jest w suknię zaprojektowaną przez brytyjskiego kreatora mody Michaela Fisha), była zapowiedzią pierwszej publicznej persony artysty - androgynicznego Ziggy'ego Stardusta.

W kolejnych latach Bowie zasłynął m.in. takimi przebojami jak: "Changes", "Hallo Spaceboy", "Rebel Rebel", "Diamond Dogs", "Heroes", "Beauty and the Beast", "Ashes to Ashes" czy "Let's Dance".

Artysta nagrywał m.in. z grupą Queen, Annie Lennox i Tiną Turner.

Bowie w kinie

Dawid Bowie ma na swoim koncie także role filmowe, m.in. w "The Man Who Fell to Earth", "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence", "Absolute Beginners" czy "Ostatnie kuszenie Chrystusa" W tym ostatnim, głośnym filmie w reż. Martina Scorsese zagrał Poncjusza Piłata.

Fani kina pamiętają go także z roli wampira w obrazie "Zagadka nieśmiertelności", płatnego mordercy w "Ucieczce w noc" czy tajemniczego agenta w "Twin Peaks: Ogniu krocz za mną".