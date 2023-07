Nie żyje Randy Meisner. Współzałożyciel i basista The Eagles miał 77 lat. O jego śmierci zespół poinformował w swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"The Eagles ze smutkiem informują, że założyciel, basista i wokalista, Randy Meisner, zmarł wczoraj w nocy (26 lipca) w Los Angeles w wieku 77 lat, z powodu powikłań spowodowanych przewlekłą chorobą płuc" - czytamy w krótkim komunikacie wydanym przez zespół.

"Jako pierwszy basista pionierskiej grupy country-rockowej Poco Randy stał na czele muzycznej rewolucji, która rozpoczęła się w Los Angeles pod koniec lat 60." - czytamy w dalszej części posta.

W 1971 roku Randy Meisner wraz z Glennem Freyem, Donem Henleyem i Berniem Leadonem założyli The Eagles. Razem stworzyli albumy: "Desperado", "On The Border", "One of These Nights" i "Hotel California".

Ten ostatni został wydany 1976 roku i z niego pochodzi najbardziej znany przebój grupy, pod tym samym tytułem.

Wideo youtube

Randy Meisner opuścił The Eagles w 1977 roku, u szczytu popularności zespołu. Nie lubiłem być w centrum uwagi - podkreślał w wywiadach.

Po raz ostatni zagrał u boku kolegów w 1998 roku, kiedy The Eagles zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame.