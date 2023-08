Nocne włamanie do berlińskiego mieszkania należącego do frontmana grupy Rammstein Tilla Lindemanna. Złodzieje wspięli się na dach budynku i stamtąd przedostali się do lokum na poddaszu - poinformował portal dziennika 'Bild", powołując się na policję.

Till Lindemann / Shutterstock "Bild" dowiedział się z bliskiego otoczenia zespołu, że wokalista został poinformowany o włamaniu, ale policja wie obecnie więcej niż Lindemann. Rammstein i ich management przebywają obecnie w Brukseli. Policja kryminalna zabezpieczyła ślady w poszukiwaniu wskazówek dotyczących sprawcy lub sprawców.



Berlińska prokuratura wszczęła w czerwcu śledztwo w sprawie Lindemanna. Wokaliście zarzuca się przymuszanie do czynności seksualnych oraz udostępnianie narkotyków. Zobacz również: "Trzęsienie ziemi" w czasie koncertu Rammstein w Chorzowie RMF 24