Początek 2019 roku to będzie czas filmowych nagród. 6 stycznia gala Złotych Globów w Beverly Hills. 22 stycznia poznamy oscarowe nominacje, a 24 lutego odbędzie się gala Oscarów w Hollywood. W Polsce rok 2019 to będzie rok wielkich koncertów wielkich gwiazd - przyjadą m.in. Ennio Morricone, Elton John, Phil Collins czy Pink. To ma być również rok, w którym poznamy aż dwóch literackich noblistów.

Komu Złoty Glob? Dla kogo Oscar?

6 stycznia (u nas to będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek) poznamy laureatów Złotych Globów. Najwięcej, aż 6 nominacji do nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagraniczne ma film "Vice" - opowieść o wiceprezydencie USA Dicku Cheneyu ze zmienionym nie do poznania Christianem Bale'em w roli głównej. Polskiego filmu "Zimna wojna" nie ma w kategorii nieanglojęzycznej. Trzymajmy kciuki, by udało się 22 stycznia - wtedy poznamy nominacje do Oscarów. Film Pawła Pawlikowskiego jest już na skróconej oscarowej liście. Jest mocnym kandydatem do finałowej piątki, ale pamiętajmy o bardzo mocnych konkurentach z "Romą" Alfonso Cuarona na czele. Oscarowa gala 24 lutego w Hollywood.

Wśród najbardziej oczekiwanych filmów 2019 są na pewno nowy obraz Quentina Tarantino. W "Dawno temu w Hollywood" główne role zagrają Brad Pitt i Leonardo DiCaprio. W rolach Sharon Tate i Romana Polańskiego wystąpią Margot Robbie i Rafał Zawierucha.

Czekamy też m.in na nowego "Króla Lwa", "Rambo", "Jokera" i nowy epizod "Gwiezdnych Wojen".





Wielkie koncerty wielkich gwiazd

Legenda muzyki filmowej - Ennio Morricone - wystąpi 19 stycznia w Tauron Arenie Kraków. Laureat Oscara, twórca muzyki do ponad 500 filmów, przyjeżdża do Polski, by wspólnie z polskimi fanami świętować swoje dziewięćdziesiąte urodziny.

W maju będą u nas i Lenny Kravitz i Elton John, 21 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi Rod Stewart.

26 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaśpiewa Phil Collins w ramach trasy "Still Not Dead Yet Live". Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę - mówi Phil Collins o swoim powrocie. Dzięki fanom, mojej rodzinie i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na nowo pasję do muzyki i występowania. Nadszedł czas, żeby zrobić to jeszcze raz. Jestem bardzo podekscytowany. Mam dobre przeczucie - dodaje.

Czekają nas też koncerty popularnych piosenkarek. W ramach trasy koncertowej P!NK Beautiful Trauma World Tour 2019 Pink zaśpiewa u nas 20 lipca 2019 na PGE Narodowym w Warszawie , a Ariana Grande 9 września wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.

Literacki Nobel razy dwa?





Jesienią 2017 roku Jean-Claude Arnault, fotograf, reżyser oraz mąż członkini akademii Katariny Frostenson, został oskarżony przez kilkanaście kobiet o molestowanie seksualne i gwałty. 72-latek został skazany na dwa lata więzienia. Arnault był też źródłem przecieków o laureatach literackiego Nobla. Udowodniono, że przekazywał informacje bukmacherom. Śledztwo wykazało również, że fotograf otrzymywał hojne dotacje z Akademii Szwedzkiej na działalność swojego klubu kulturalnego.

Po tej gigantycznej aferze jury nie mało wymaganej większości, żeby w 2018 roku podjąć decyzję o przyznaniu nagrody. Zaufanie do nas jest zbyt niskie - mówił w maju 2018 roku Anders Olsson, pełniący obowiązki sekretarza Akademii Szwedzkiej.

W 2019 roku Akademia Szwedzka chce wobec tego przyznać aż dwie literackie Nagrody Nobla. Najpierw jednak powinna uporać się ze swoimi problemami i zrobić wszystko, by przywrócić wyróżnieniu prestiż.