W Wenecji rusza 81. edycja Festiwalu Filmowego. Na Lido pojawią się m.in Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Nicole Kidman, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Tilda Swinton czy Adrien Brody. Jak mówi szef festiwalu Antonio Barbera "to będzie najbardziej zatłoczony czerwony dywan w historii".

Festiwal potrwa do 7 września / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Festiwal otworzy wieczorem światowa premiera kontynuacji "Soku z żuka". Film "Beetlejuice Beetlejuice" w reżyserii Tima Burtona zostanie pokazany poza konkursem. Po czerwonym dywanie przejdą aktorzy tej produkcji, m.in. Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci oraz Jenna Ortega.

22 filmy w Konkursie Głównym

22 filmy powalczą w tym roku w Konkursie Głównym w Wenecji. Wśród nich jest bardzo oczekiwany "Joker: Folie a deux" Todda Phillipsa, w którym główne role grają Lady Gaga i Joaquin Phoenix.

"The Room Next Door" Pedra Almodovara to pierwszy anglojęzyczny pełny metraż hiszpańskiego mistrza. Główną rolę zagrała w nim Tilda Swinton. "Queer" Luki Guadagnino to z kolei pełna erotyki adaptacja noweli Williama Burroughsa, amerykańskiego bitnika z lat 50. Film z Danielem Craigiem w jednej z głównych ról. Dreszczowiec erotyczny "Babyfirl" to film z Nicole Kidman w roli szefowej, która ma romans ze swoim dużo młodszym pracownikiem. W Konkursie Głównym o Złotego Lwa są także m.in. thriller polityczny "The Order" Justina Kurzela oraz "Maria" Pabla Larraina z Angeliną Jolie w roli Marii Callas.

Szef festiwalu Alberto Barbera / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

W Wenecji poza konkursem zaprezentowany zostanie m.in. dokument "One to One: John & Yoko" Kevina Macdonalda. Będą też "Samotne wilki", światowa premiera filmu z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem. Zaplanowano również pokazy seriali "Disclaimer" Alfonsa Cuarona, w którym wystąpili Cate Blanchett i Sacha Baron Cohen oraz "Families Like Ours" Thomasa Vinterberga.

Nagroda dla Sigourney Weaver

Laureatką Złotego Lwa za całokształt twórczości jest w tym roku amerykańska aktorka Sigourney Weaver, laureatka m.in. nagrody BAFTA i Złotego Globu, mająca na swoim koncie trzy nominacje do Oscara. Znana jest m.in z serii filmów "Obcy" czy z "Avatara".

Sigourney Weaver / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Kto znalazł się w jury?

Przewodniczącą jury w Wenecji będzie w tym roku francuska aktorka Isabelle Huppert. W jury są też polska reżyserka Agnieszka Holland, włoski reżyser Giuseppe Tornatore, amerykański reżyser i scenarzysta James Gray, Andrew Haigh z Wielkiej Brytanii, scenarzysta i producent z Brazylii Kleber Mendonca Filho, reżyser i scenarzysta z Mauretanii Abderrahmane Sissako, Julia von Heinz z Niemiec i chińska aktorka Zhang Ziyi.

29 sierpnia w ramach konkursu "Giornate degli Autori" w Wenecji, odbędzie się premiera pełnometrażowej animacji "Sanatorium pod Klepsydrą" w reżyserii braci Quay, dla których inspiracją były opowiadania Brunona Schulza. Widzowie będą mieli również okazję do bliższego poznania twórców w trakcie popremierowej sesji Q&A.

81. festiwal w Wenecji potrwa od 28 sierpnia do 7 września.