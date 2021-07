Do sieci trafił nowy zwiastun "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve’a. To kinowa adaptacja bestsellera Franka Herberta pod tym samym tytułem. Film, którego premiera była przekładana z powodu pandemii koronawirusa, ma trafić do kin 15 października.

"Diuna" ma trafić do kin w październiku /Warner Bros /Materiały prasowe

