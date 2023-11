95 lat temu po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawiła się najsłynniejsza mysz - Myszka Miki. Dziś fani tej postaci na całym świecie celebrują Mickey Mouse Day.

Myszka Miki / Shutterstock

Ten wiekowy bohater jest doskonale znany również młodemu pokoleniu na całym świecie.

Myszka Miki zadebiutowała na wielkim ekranie 18 listopada 1928 roku - w pierwszym animowanym filmie dźwiękowym "Parowiec Willie". Wówczas głosu postaci udzielił sam jej twórca - Walt Disney.

Wideo youtube

Dziś mało kto pamięta, że pierwowzorem najbardziej popularnej myszki wszech czasów był Królik Oswald. W wyniku sporu z producentem Charlesem Mintzem Disney stracił jednak prawa do tej postaci, które przeszły na rzecz studia Universal. To wówczas Disney wymyślił nowego bohatera - Myszkę Miki. I został za to nagrodzony w 1932 roku Oscarem.

Myszka Miki na przestrzeni lat zmieniała wygląd. Na początku była czarno-biała, o sylwetce ponoć mocno inspirowanej Charliem Chaplinem. Z czasem spodenki bohatera nabrały czerwonej barwy, buty - żółtej, a na łapkach myszki pojawiły się białe rękawiczki. Twarz mysiego bohatera wyraźnie się zaokrągliła, a oczy - dotąd przypominające dwie czarne kropki - nabrały wyrazu.

Myszka Miki przez 95 lat wcielała się w przeróżne role: kowboja, marynarza czy podróżnika. W 1940 roku postać pojawiła się w nagrodzonym Oscarem pełnometrażowym filmie "Fantazja". Produkcja odniosła komercyjny sukces, ale też wyczerpała zasoby finansowe firmy. Walt Disney za wszelką cenę chciał ratować biznes i nie wahał się, gdy amerykański rząd zaproponował mu kontrakt na zrealizowanie animacji propagandowych. Myszka Miki - już w białych rękawiczkach - nakłaniała mieszkańców Stanów Zjednoczonych np. do płacenia podatków czy nabywania obligacji wojennych.

W historii działalności Myszki Miki pojawia się też polski akcent. W czasie II wojny światowej rysownicy Disneya - na prośbę żołnierzy z 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka - przesłali jednostce... emblemat z Myszką Miki w mundurze na tle białego orła.