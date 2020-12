Doskonały saksofonista i skrzypek jazzowy Michał Urbaniak po raz kolejny spotyka się z młodymi muzykami, żeby razem z mistrzami z Nowego Jorku zarażać ich miłością do jazzu, a następnie grać wspólne koncerty. Tegoroczna odsłona Urbanator Days zaczyna się 11 grudnia, tym razem w sieci. "Muzyk to jest podróżnik. Całe życie jest w podróży. I nagle zamknęli mu świat. To trochę jak więzienie" - mówi w RMF FM doskonały saksofonista i skrzypek. "Na szczęście Internet nie zna granic" - dodaje.

