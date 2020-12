Padł ostatni klaps na planie filmu "Inni ludzie" w reżyserii Aleksandry Terpińskiej. Premiera obrazu na podstawie poematu Doroty Masłowskiej zaplanowana jest na jesień 2021 roku. W filmie zobaczymy Jacka Belera, Sonię Bohosiewicz, Magdalenę Koleśnik, Sebastiana Fabijańskiego, Marka Kalitę i Beatę Kawkę. To polska produkcja Warner Bros. Pictures i Madants ze zdjęciami Bartosza Bieńka i muzyką Auera.

Tworzenie filmu w tych bezprecedensowych czasach to z pewnością wyzwanie i sytuacja nowa dla całej branży filmowej - mówi Aleksandra Terpińska, reżyserka filmu. Jednocześnie, dla mnie osobiście, to ogromna radość i ekscytacja z tworzenia mojego pierwszego pełnometrażowego filmu, mimo lockdownu i 8-miesięcznej przerwy w zdjęciach. Z jednej strony, robienie filmu na raty generuje mnóstwo dodatkowych kwestii do rozwiązania. Z drugiej zaś strony, miałam więcej czasu na montaż materiałów już nakręconych, zrobienie dodatkowych prób i ich analizę. Dzięki temu wracając na plan precyzyjnie wiedziałam, co potrzebuję jeszcze nakręcić - dodaje reżyserka. Film "Inni ludzie" jest jej pełnometrażowym debiutem reżyserskim. Krótki metraż "Najpiękniejsze fajerwerki ever" Aleksandry Terpińskiej otrzymały Rail d’Or i Canal+ Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018. Reżyserka była asystentką Wojciecha Smarzowskiego przy filmach takich jak "Kler", "Wołyń", czy "Pod mocnym aniołem".

"Inni ludzie" to, jak przypominają twórcy filmu, hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nieustającego szumu mediów społecznościowych. Bohaterom w codzienności towarzyszy uważnie ich obserwujący narrator (Fabijański). Na pierwszy rzut oka Kamil (Beler) i Iwona (Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka (Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię (Koleśnik), ale wciąż mieszka z matką (Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi.

Producentkami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska i Beata Rzeźniczek, tworzące międzynarodową firmę MADANTS. Premiera kinowa produkcji w zaplanowana jest na jesień 2021 roku. Za dystrybucję kinową odpowiada Warner Bros. Entertainment Polska.