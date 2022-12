Po wyprzedanych trasach koncertowych Uczta Tour ’22 oraz BANKIET, sanah realizuje swoje marzenie - ogłasza Ucztę nad Ucztami! Artystka wystąpi 15 sierpnia 2023 roku na Stadionie Śląskim, a 8 września 2023 roku na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

Uczta nad Ucztami to opowieść o spełnianiu marzeń. O tym, jak wielkie plany snute w dziecięcej wyobraźni, zamieniły się w wyśnioną rzeczywistość. I tak z pięcioletniej, marzącej o karierze dziewczynki, wyrosła sanah - pierwsza Polka na stadionach!



Uczta nad Ucztami to zwieńczenie swoistego festiwalu artystki, rozpoczętego w 2022 roku dwoma platynowymi albumami muzycznymi i dwiema wyprzedanymi trasami. W spektakularnej trasie BANKIET artystce towarzyszyła 50 osobowa Polska Orkiestra Muzyki Filmowej i 30 osobowy chór Silesian Chamber Choir Ad Libitum. sanah połączy ze sobą dotychczasowe wcielenia artystyczne i jako pierwsza polska artystka wystąpi na koncertach stadionowych.

sanah od kilku miesięcy dawała swoim słuchaczom wskazówki, jakim projektem będzie Uczta nad Ucztami. W najnowszym singlu "najlepszy dzień w moim życiu" artystka rzuciła wszystkie karty na stół, informując odbiorców, że: "(...) marzę wciąż o stadionie".

Tłem w teledysku do utworu są Stadion Śląski i Polsat Plus Arena, co od razu zauważyli najwierniejsi fani artystki. O Uczcie nad Ucztami sanah mówi: Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak...zapraszam Was na STADIONY!!!

Uczta nad Ucztami:

15.08.2023 - Stadion Śląski, Chorzów

8.09.2023 - Polsat Plus Arena Gdańsk

Czas sanah

To jest zdecydowanie czas sanah. Jako pierwsza artystka w historii polskiej muzyki w jednym roku wydała 2 albumy, którym w dniu premiery przyznano status platynowej płyty! Najnowszy, platynowy "sanah śpiewa Poezyje", teraz już diamentowa "Uczta" wraz z diamentową "Królową dram" przez wiele tygodni utrzymywały się w TOP10 zestawienia OLiS.

"Uczta", czyli trzeci studyjny album artystki, zawiera 11 utworów zaśpiewanych w duetach ze znakomitymi postaciami polskiej sceny muzycznej, a wśród nich - diamentowe: "Szary świat" z Kwiatem Jabłoni i "Ostatnia nadzieja" z Dawidem Podsiadło, potrójnie platynowe: "Eldorado" z Darią Zawiałow oraz "Tęsknię sobie" z Arturem Rojkiem, podwójnie platynowe: "Sen we śnie" w duecie z Grzegorzem Turnauem, a także "Mamo tyś płakała" z Igorem Herbutem oraz złote: "Czesława" z Natalią Grosiak, "oscar" z Vito Bambino, "audi" z Mięthą oraz "Baczyński (Pisz do mnie listy)" z Anią Dąbrowską.

Płyta zadebiutowała na 4. miejscu najczęściej streamowanych albumów w Spotify na świecie.

"sanah śpiewa Poezyje" to z kolei krążek, na który składa się 9 wierszy autorstwa ukochanych przez artystkę poetów.