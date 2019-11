10. edycja American Film Festival we Wrocławiu, Camerimage w Toruniu, uroczysta premiera "Ukrytej gry" w Warszawie i nowy „Terminator” w kinach - tak zapowiada się ten tydzień w kulturze.

Kadry z filmu "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" / CinePix / Materiały prasowe

10. American Film Festival we Wrocławiu

We wtorek 5 listopada rozpocznie się jubileuszowa odsłona American Film Festival we Wrocławiu. W programie jest 125 produkcji, z czego 69 zostanie pokazanych w Polsce po raz pierwszy.

10. AFF otworzy pokaz "Irlandczyka". "The Irishman" to najnowsze dzieło Martina Scorsese z Robertem DeNiro i Alem Pacino. A filmem zamknięcia będzie "Historia małżeńska", "Marriage Story" w reżyserii nominowanego do Oscara Noaha Baumbacha - przenikliwy, pełen empatii portret rozpadającego się małżeństwa i rodziny, która pragnie pozostać razem. W rolach głównych występują Scarlett Johansson i Adam Driver, na ekranie pojawią się także Laura Dern, Alan Alda czy Ray Liotta.

10. edycja American Film Festival potrwa we Wrocławiu od 5-11 listopada 2019.

Camerimage w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych zacznie się w Toruniu w sobotę 9 listopada. Już wiadomo, że - Richard Gere i Danny DeVito dostaną Specjalną Nagrodę Camerimage dla Aktorów, a Peter Greenaway - dla reżysera.

Edward Norton będzie gościem tegorocznej edycji i odbierze nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego. A trzykrotnie nagrodzony Oscarem autor zdjęć Robert Richardson i dwukrotny laureat Oscara, reżyser Quentin Tarantino odbiorą Nagrodę dla Duetu Autor Zdjęć - Reżyser podczas gali zamknięcia Camerimage, czyli 16 listopada.

Głównymi nagrodami na festiwalu są Złota, Srebrna i Brązowa Żaba - przyznawane operatorom w konkursie filmów fabularnych.

Terminator: Mroczne Przeznaczenie



Kadry z filmu "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" /CinePix /Materiały prasowe

Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger wracają do swych ikonicznych ról w filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie", który wyreżyserował Tim Miller, a wyprodukowali James Cameron oraz David Ellison.

Ponad dwadzieścia lat minęło odkąd Sarah Connor (Linda Hamilton) zapobiegła Dniowi Sądu, zmieniła przyszłość i odwróciła przeznaczenie rodzaju ludzkiego. Dani Ramos (Natalia Reyes) wiedzie proste życie w Mexico City u boku swego brata (Diego Boneta) i ojca, gdy niezwykle zaawansowany i śmiertelnie niebezpieczny nowy Terminator - Rev-9 (Gabriel Luna) - wyrusza w podróż w czasie, by ją odnaleźć i zgładzić. Aby przeżyć, Dani musi połączyć siły z dwiema wojowniczkami: Grace (Mackenzie Davis), zmodyfikowanym super żołnierzem z przyszłości i zaprawioną w bojach Sarą Connor. Podczas gdy Rev-9 bez litości niszczy wszystkich i wszystko, co stanie mu na drodze w pościgu za Dani, trójka bohaterek odkrywa, że ich ostatnią i jedyną nadzieją jest T-800 (Arnold Schwarzenegger) z przeszłości Sary. Film w piątek 8 listopada wejdzie do kin w Polsce.

Kadry z filmu "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" / CinePix / Materiały prasowe

Kadry z filmu "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" / CinePix / Materiały prasowe

Kadry z filmu "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" / CinePix / Materiały prasowe

Ukryta gra

Uroczysta premiera filmu "Ukryta gra" odbędzie się w poniedziałek 4 listopada w kinie Multikino Złote Tarasy w Warszawie. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in.: aktorzy Bill Pullman, Lotte Verbeek, James Bloor, Robert Więckiewicz, Wojciech Mecwaldowski, reżyser Łukasz Kośmicki, scenograf Allan Starski i autor zdjęć Paweł Edelman.

Bill Pullman wciela się w "Ukrytej grze" w rolę Joshuy Mansky’ego, genialnego matematyka, który u szczytu kryzysu kubańskiego zostaje porwany przez amerykańskie tajne służby. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju. Rywalizacja jest jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch mający powstrzymać konflikt nuklearny. W kinach od piątku 8 listopada.