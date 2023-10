Nowy film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i druga część słynnego filmu "Różyczka" w kinach. A w teatrze m.in Stanisław Wyspiański według Jana Klaty w Gdańsku i Władysław Reymont w wersji Remigiusz Brzyka w Krakowie.

"CZAS KRWAWEGO KSIĘŻYCA"

20 października do kin wejdzie film "Czas krwawego księżyca" w reżyserii Martina Scorsese. Powstał na podstawie arcydzieła literatury faktu, a główną rolę gra w nim Leonardo DiCaprio.

Wydawnictwo W.A.B. wznowiło polskie wydanie książki "Czas krwawego księżyca" Davida Granna.

Członkowie plemienia Osagów z terenów Oklahomy należeli w latach 20. XX wieku do najbogatszych ludzi świata. Dzięki odkryciu na ich terytorium złóż ropy naftowej jeździli limuzynami, kupowali luksusowe rezydencje i wysyłali dzieci do szkół w Europie. Nagle zaczęli ginąć w tajemniczych okolicznościach, jeden po drugim. Kiedy zaczęły ginąć również osoby próbujące wyjaśnić zagadkę, a ofiar było już ponad dwadzieścia, śledztwo przejęło świeżo utworzone FBI, trafiając na jeden z najmroczniejszych spisków w historii Stanów Zjednoczonych.

Jak czytamy w opisie W.A.B, "David Grann przygląda się po latach tej szokującej sprawie, odkrywając nowe szczegóły. Jego doskonale udokumentowana książka jest arcydziełem literatury faktu, frapującym zapisem pełnego zwrotów śledztwa, które ujawniło wiele tajemnic.

"Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI" to historia chciwości, rasizmu i zbrodni, którą czyta się z zapartym tchem". W obsadzie filmu Martina Scorsese są m.in Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons.

RÓŻYCZKA 2

To jest opowieść o wyborach - o tym, że każdy wybór ma swoją cenę - tak o "Różyczce 2", która 20 października wchodzi do kin, mówi w RMF FM grająca główną rolę w tym filmie Magdalena Boczarska. Moja bohaterka staje przed szekspirowskim wyborem. Bardzo podoba mi się to, że nie jest jednoznaczna. Momentami jej zachowanie może wydawać się dość labilne - to jest bardzo ludzkie i ciekawe z aktorskiego punktu widzenia - dodaje aktorka.

W 2010 roku "Różyczka" Jana Kidawy-Błońskiego zdobyła wiele nagród, m.in Złote Lwy w Gdyni. Pierwsza część filmu była inspirowana historią wybitnego historyka profesora Pawła Jasienicy, na którego esbekom donosiła żona.

Magdalena Boczarska gra w "Różyczce 2" znaną z pierwszej części Kamilę Sakowicz, a także jej córkę - Joannę Warczewską. Akcja filmu rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych: w latach 70. i współcześnie. Dlatego Boczarska na planie wystąpiła aż w trzech charakteryzacjach: jako Kamila Sakowicz w latach 70. i współcześnie oraz jako jej córka Joanna. W filmie grają też Robert Więckiewicz, Janusz Gajos, Paweł Małaszyński, Maria Seweryn i Mateusz Banasiuk.

"WYZWOLENIE" WYSPIAŃSKIEGO WG KLATY

14 października odbyła się premiera spektaklu otwierającego nową Dużą Scenę Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Była jednocześnie gdańską prapremierą tego arcydramatu, a odbyła się ona w 120. rocznicę krakowskiej prapremiery. Polski narodowy arcydramat powstaje w interpretacji jednego z najgłośniejszych polskich reżyserów.

"Sztuka o potrzebie narodowego wyzwolenia rozumianego jako duchowy wstrząs, który ma wyzwolić nas z narodowych wad, kompleksów i ograniczeń. Dramat Wyspiańskiego na pozór dzieje się jedynie w teatrze, ale w rzeczywistości odbywa się w o wiele istotniejszej sferze - w sferze wzniosłego, ale i przeklętego polskiego panopticum" - piszą twórcy przedstawienia na stronie teatru.

"CHŁOPI" W LUDOWYM

Na 21 października w Teatrze Ludowym w Krakowie zaplanowana została premiera "Chłopów" wg Władysława Reymonta w reżyserii Remigiusza Brzyka. Twórcy zachęcają tym spektaklem do otwarcia szerokiej dyskusji o naszej tożsamości.

"O społeczeństwie, w którym ścierają się niezwykle intensywnie dobre i złe emocje, ludzie równie mocno kochają się, jak i nienawidzą" - czytamy w opisie przedstawienia.

W tej opowieści na plan pierwszy wysuwają się kobiety, nie tylko Jagna, ale też Jewka, Hanka, Jagustynka, samotne matki, uwiedzione, wykorzystane dziewczyny, wyrzucone poza lokalna społeczność.