Premiera filmu dokumentalnego Petera Jacksona odbyła się na BFI London Film Festival. W "They Shall Not Grow Old" archiwalne zdjęcia zostały pokolorowane.

Twórca "Władcy pierścieni" wykorzystał ujęcia filmowe z czasów I wojny światowej.

Urzekło mnie, że ludzie na tych zdjęciach wyglądali dokładnie tak jak my dzisiaj - mówił Peter Jackson na premierze filmu w Londynie. Laureat Oscara wykorzystał materiały ze zbiorów Imperial War Museum, nowoczesną technologię cyfrową i ręczne kolorowanie. Połączył to z archiwalnymi nagraniami audio, na których zarejestrowano wspomnienia weteranów walk. To dobry moment, byśmy skorzystali z naocznych doświadczeń tamtych ludzi. To byli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Chcę ich przewrócić do współczesnego świata, żeby mogli odzyskać swoje człowieczeństwo - dodał reżyser.



Premiera odbyła się na festiwalu filmowym w Londynie, projekcje będą też w innych kinach w Wielkiej Brytanii. A wszystko miesiąc przed setną rocznicą zakończenia I wojny światowej. Film "They Shall Not Grow Old" jest częścią wspieranego przez rząd brytyjski projektu "14-18 Now", dzięki któremu w ciągu czterech lat zaprezentowano prace ponad 200 artystów, by upamiętnić konflikt, w którym zginęło 20 milionów ludzi.



Londyński Festiwal Filmowy potrwa do 21 października.