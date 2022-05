"Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda otrzymał Złotą Palmę 75. festiwalu filmowego w Cannes. Nagrodą jury doceniono ex aequo "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena.

"Triangle of Sadness" to drugi film Ostlunda uhonorowany canneńską Złotą Palmą. Poprzednią statuetkę otrzymał w 2017 r. za "The Square". W swoim nowym filmie szwedzki reżyser zabiera widzów na pokład luksusowego statku, którego zamożni pasażerowie i załoga trafiają na bezludną wyspę.

Podczas sobotniej gali wręczenia nagród, która odbyła się w Grand Theatre Lumiere, Ostlund podziękował swoim wieloletnim współpracownikom. Kiedy zaczynaliśmy robić ten film, chcieliśmy, aby prowokował on do myślenia. Zależało nam na tym, by widzowie zadawali sobie pytania, a projekcja stała się pożywką do dalszej dyskusji. W ogóle współczesne kino polega na tym, że oglądamy razem filmy, które stają się bazą do rozmów. Bardzo cieszą mnie reakcje, z którymi zetknęliśmy się na festiwalu w Cannes. Jestem szczęśliwy, że jury uznało jakość naszego filmu - zwrócił uwagę.

Grand Prix przyznano ex aequo Claire Denis za "Stars at Noon" i Lukasowi Dhontowi za "Close". Odbierając statuetkę, francuska reżyserka podkreśliła, że filmy rodzą się na wielkim ekranie, dlatego - zamiast oglądać je na kanapie - "warto chodzić do kina". Z kolei belgijski twórca zaznaczył, że jest tutaj dzięki swojej mamie, która pokazała mu, jak poprzez filmy może wyrażać siebie. Bardzo ważni dla mnie są moi przyjaciele. Dedykuję im ten film. Chciałem zrobić film o czułości obrazami mojej młodości (...). Gdy pozwalamy innym zbliżyć się do nas, wrażliwość może stać się supermocą. Dedykuję tę nagrodę odwadze i czułości tych, którzy wybierają miłość, a nie strach - stwierdził.

"The Eight Mountains" Vandermeersch i van Groeningena oraz "IO" Skolimowskiego z nagrodą jury

Nagrodą jury doceniono ex aequo "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena oraz "IO" Jerzego Skolimowskiego. Jak wspomniał w trakcie gali polski reżyser, film jest polsko-włoską koprodukcją. Duża jego część była kręcona w Polsce, ale byłem wystarczająco inteligentny, żeby wybrać pewną włoską rasę osła - osła z Sardynii, który ma krzyż na plecach. Takich osłów mamy w Polsce tylko dwa. Podam państwu ich imiona: Taco i Holla. Teraz robimy przeskok do Włoch, gdzie było wiele osłów: niesamowita Marietta, Hettore i dwa osiołki z regionu Lazio, których imiona to Rocco i Maya. Dziękuję wam, osiołki - powiedział.

Laureatem nagrody za najlepszy scenariusz został Tarik Saleh za "Boy From Heaven". Z kolei najlepszym reżyserem okazał się Park Chan-Wook ("Decision to Leave"), który w swoim wystąpieniu wspomniał o wpływie pandemii Covid-19 na kino. Mieliśmy problem z komunikacją. Baliśmy się siebie nawzajem. Sale kinowe były puste. Było to dla nas bardzo skomplikowane, ale być może powoli widzowie powrócą do kin. Zwyciężyliśmy wirusa i jestem przekonany, że dzięki kinu zwyciężymy również strach przed gromadzeniem się w salach kinowych i życie znów powróci do normy - podsumował.

Statuetkę za najlepszą rolę kobiecą odebrała Zar Amir Ebrahimi za rolę w "Holy Spider" Aliego Abbasiego. Natomiast w kategorii najlepszy aktor zwyciężył Song Kang-ho. Jury doceniło go za kreację w "Brokerze" Hirokazu Koreedy.

W trakcie ceremonii przyznano również nagrodę dodatkową z okazji jubileuszu festiwalu. Otrzymali ją bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne za film "Tori and Lokita".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyser Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

Jury konkursu filmów krótkometrażowych pod przewodnictwem Yousry'ego Nasrallaha nagrodziło Złotą Palmą dla najlepszego krótkiego metrażu "The Water Murmurs" Jianying Chen.

Tymczasem jury Złotej Kamery, któremu przewodniczyła Rossy de Palma, przyznało nagrodę za najlepszy debiut reżyserski "War Pony" Giny Gammell i Riley Keough.

Wcześniej ogłoszono laureatów konkursu Un Certain Regard promującego kino o oryginalnej tematyce i formie. Najlepszym filmem w tej sekcji został "The Worst Ones" Lise Akoki i Romane Gueret. W wyścigu po nagrodę "The Worst Ones" pokonał m.in. "Godland" Hlynura Palmasona, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "The Stranger" Thomasa M. Wrighta oraz "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej.

Nagrodą jury w przeglądzie Un Certain Regard doceniono "Joyland" Saima Sadiqa. Statuetkę za najlepszą reżyserię otrzymał Alexandru Belc za "Metronom", a za najlepszy scenariusz - Maha Haj za "Mediterranean Fever". Nagrody aktorskie zdobyli Vicky Krieps ("Corsage") i Adam Bessa ("Harka").

Filmy w tej sekcji oceniło jury w składzie: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), polska aktorka Joanna Kulig, amerykańska reżyserka Debra Granik, francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.