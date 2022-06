Travis Barker, perkusista zespołu Blink-182 trafił do szpitala - podają media. Nie wiadomo, w jakim jest stanie ani co się. W drodze do szpitala towarzyszyła mu żona Kourtney Kardashian. Córka muzyka poprosiła natomiast fanów o modlitwę.

Kourtney Kardashian i Travis Barker / Avalon / PAP Według TMZ perkusista Blink-182 najpierw trafił do szpitala West Hills, a następnie - za radą lekarzy - do lecznicy Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles we wtorek. Opublikowano zdjęcie, na którym widać muzyka leżącego na noszach. Towarzyszyła mu jego żona Kourtney Kardashian. Jego 16-letnia córka Alabama napisała Instagramie: "Proszę, wysyłajcie swoje modlitwy". Nie wiadomo, w jakim stanie jest muzyk i co mu dolega. Na Twitterze wczoraj wieczorem napisał jedynie: "Boże, ocal mnie". Przeżył katastrofę samolotu Travis Barker w 2008 roku przeżył katastrofę samolotu. W wypadku zginęły cztery osoby. On miał poparzone 65 procent powierzchni ciała. Jak mówił później w wywiadzie, błagał przyjaciół, żeby skrócili jego cierpienia. Czułem, że jestem gotów na śmierć - mówił Barker w wywiadzie dla ABC News. Cały płonąłem, moje ciało było pokryte paliwem, w pewnym momencie zorientowałem się, że jestem poza samolotem i za chwilę maszyna wybuchnie - wspominał katastrofę. Barker doznał oparzeń 3. stopnia na torsie i nogach. Przeszedł w sumie 27 operacji. W szpitalu spędził wiele miesięcy. Zobacz również: Margot Robbie i Ryan Gosling na rolkach. Nowe zdjęcia z planu filmu "Barbie"

Śmierć muzyka Depeche Mode. Podano przyczynę śmierci Andy'ego Fletchera

Mary Mara nie żyje. Aktorka utonęła w rzece

Konflikt w TR Warszawa. Aktorzy mówią o toksycznej atmosferze