W Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia odbyła się dziś konferencja „Klisze pamięci… Opus Magnum” Mariana Kołodzieja. Organizatorzy zaprezentowali niedawno pozyskane i nigdy wcześniej nie eksponowane wojennych prac byłego więźnia pierwszego transportu do Auschwitz. To właśnie Kołodziej jest autorem poruszającej wystawy o gehennie obozowej "Klisze pamięci. Labirynty", którą można oglądać w Harmężach.

Zaprezentowane na konferencji odnalezione rysunki Mariana Kołodzieja / Art Service 2 / PAP

Spotkanie zorganizowane zostało z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Mariana Kołodzieja. Prelegenci opowiedzieli m.in. o początkach tworzenia "Klisz pamięci" i ponadczasowym przesłaniu wystawy. Nie zabrakło osobistych wspomnień rodziny i przyjaciół Mariana Kołodzieja. Centralnym punktem sesji była msza za zmarłego artystę i jego żonę - Halinę Słojewską-Kołodziej.

Jedna z odnalezionych karykatur autorstwa Mariana Kołodzieja / o. Jan Maria Szewek /

Skąd pochodzą zaprezentowane na konferencji, nigdy wcześniej nie eksponowane prace Kołodzieja? Rysunki te Marian Kołodziej wykonał dla Aurelii Grzeszczuk w latach 1942-1943 w obozie pracy Blechhammer, znajdującym się na terenie dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla. Prace te przekazała franciszkanom córka Aurelii - Ewa Nowicka - ujawnił br. Dariusz Kosturkiewicz z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Jedna z odnalezionych prac Mariana Kołodzieja / o. Jan Maria Szewek /

Po raz pierwszy publicznie prezentowane prace Kołodzieja to zbiór karykatur i portret jednej z cywilnych pracownic obozu. Na początku zupełnie to odrzuciłam. Stwierdziłam: To nie jest Marian Kołodziej. Z tej strony go nie znaliśmy - przyznała uczestniczka konferencji Jolanta Kupiec, historyk sztuki. Jak podkreśliła, rysunki Kołodzieja musiały powstać w tajemnicy i mogły być formą odreagowania obozowego dramatu.

Kim był Marian Kołodziej?

Marian Kołodziej urodził się 6 grudnia 1921 r. w Raszkowie, a zmarł 13 października 2009 r. w Gdańsku.

Był więźniem niemieckich, hitlerowskich obozów koncentracyjnych, wybitnym scenografem teatralnym i filmowym, autorem ołtarzy papieskich.

Kołodziej pozostawił po sobie liczne projekty scenograficzne, ale jego najważniejszym dziełem pozostaje wystawa "Klisze pamięci. Labirynty", znajdująca się w podziemiach kościoła franciszkanów w Harmężach. Dzieło będące artystyczną wizją gehenny obozowej przyciąga corocznie tysiące zwiedzających z całego świata.

Wystawa "Klisze pamięci. Labirynty" w Harmężach / Andrzej Grygiel / PAP

Monumentalna ekspozycja "Klisze pamięci. Labirynty" Mariana Kołodzieja składa się z ponad 200 kompozycji rysunkowych i elementów dodatkowych, jak prycze, drewniane sylwety, krzyż z desek. Artysta tworzył je 16 lat. Prace przedstawiają wizję gehenny obozowej w niemieckim obozie Auschwitz, a jednocześnie uwypuklają heroiczne zwycięstwo odniesione tam przez polskiego franciszkanina, św. Maksymiliana Kolbego, który oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka.

"Numer 432 pamięta". Obejrzyj reportaż dziennikarzy RMF FM Magdaleny Wojtoń i Bogdana Zalewskiego z 2018 r. o wystawie prac Mariana Kołodzieja.