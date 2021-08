Polski reżyser Tomasz Wasilewski, projektantka kostiumów "Gry o tron" Gemma Jackson i producentka Lee Magiday ocenią filmy w ramach konkursu głównego "Wytyczanie Drogi" podczas 14. Festiwalu Mastercard Off Camera. Międzynarodowe jury wybierze najlepszy pełnometrażowy film, który wyróżniony zostanie Krakowską Nagrodą Filmową. Do kogo trafi 25.000 USD przekonamy się 11 września.

Polski reżyser Tomasz Wasilewski / Materiały promocyjne

Konkurs "Wytyczanie Drogi" adresowany jest do reżyserów stawiających początkowe kroki w kinematografii. Mogą oni zgłaszać swój pierwszy bądź drugi pełnometrażowy film.

Tomasz Wasilewski ukończył Akademię Filmu i Telewizji oraz PWSFTviT w Łodzi. Jego pełnometrażowy debiut fabularny "W sypialni" miał światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach w 2012 roku i był jednym z najczęściej prezentowanych polskich filmów na międzynarodowych festiwalach filmowych. Wasilewski jest zdobywcą Nagrody Jury dla młodego talentu reżyserskiego na 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "Płynące wieżowce" (2013).

Z kolei w 2016 na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz do "Zjednoczonych stanów miłości". Trafił na listę dziesięciu europejskich twórców, na których w 2016 roku trzeba zwrócić uwagę prestiżowego amerykańskiego magazynu "Variety". Obecnie pracuje nad swoim czwartym filmem fabularnym "Fools".

Gemma Jackson od wielu lat projektuje kostiumy i nie przestaje inspirować. To ona zdecydowała, jak będą ubrani bohaterowie "Gry o tron". Dbała również o kostiumy w najgłośniejszych filmach Guya Ritchiego, takich jak "Alladyn", "Gentelmani" czy "Król Artur. Legenda miecza". To ona odpowiada za ekranowy wizerunek Bridget Jones.

Niedawno zakończyła pracę nad "The Outfit" reżyserskim debiutem uznanego scenarzysty Grahama Moore'a. Gemma zaprojektowała również kostiumu do filmu "Finding neverland", za które była nominowana zarówno do Oscara, jak i do nagrody BAFTA.

Lee Magiday do producentka i scenarzystka. W jej dorobku znalazła się m.in. doskonała “Faworyta" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa z Olivia Colman, Emmą Stone i Rachel Weisz. Była również producentką bardzo dobrze przyjętego filmu "Lobster" i "Gliniarza"

Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 14. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Projekt dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego". Więcej o programie i przewidywanych atrakcjach można znaleźć na www.offcamera.pl