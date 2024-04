​Jeśli bić rekordy, to tylko w tak spektakularny sposób jak robi to Taylor Swift. Po rekordowym osiągnięciu ponad 300 milionów odtworzeń jej najnowszej płyty na serwisie Spotify w zaledwie jeden dzień, teraz ogłoszono, że w trzy dni po premierze albumu "The Tortured Poets Department" sprzedało się ponad 700 tysięcy jego egzemplarzy w wersji na płytach winylowych. Tym samym Swift pobiła swój kolejny rekord: liczby sprzedanych winyli w... tydzień po premierze.

Taylor Swift / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Jak informuje portal Billboard, zaledwie trzy dni wystarczyły Taylor Swift, by pobić jej własny rekord liczby egzemplarzy sprzedanych płyt winylowych w tydzień po premierze nowego wydawnictwa płytowego. Poprzedni rekord należał do innej płyty Swift: "1989 (Taylor’s Version)" i wynosił 693 tysiące egzemplarzy sprzedane w siedem dni. A już teraz na koncie "The Tortured Poets Department" jest ponad 700 tysięcy winyli.

Sięgając dalej, jeszcze wcześniejszym rekordowym wynikiem również mogła pochwalić się Taylor Swift, której album "Midnights" sprzedał się w tydzień w liczbie 570 tysięcy płyt winylowych. Tym samym wokalistka jest niepokonaną liderką tego zestawienia od października 2022 roku. Wcześniej pierwszym miejscem mógł pochwalić się Harry Styles, którego płyta "Harry's House" sprzedała się w tydzień w 372 tysiącach egzemplarzy. Czyli niemal dwukrotnie mniej niż teraz po trzech dniach od piątkowej premiery 19 kwietnia jest na koncie "The Tortured Poets Department".

Istnieje taka możliwość, że przed 1991 rokiem, kiedy zaczęto prowadzić dokładnie obliczenia sprzedanych albumów w różnych formatach nośników dźwięku, istniały płyty, które sprzedały się w liczbie ponad 700 tysięcy egzemplarzy w tydzień. Szczególnie że wcześniej płyta winylowa była dominującą formą sprzedaży muzyki. Wspomniane wyżej rekordy Taylor Swift należą więc do tzw. współczesnej ery muzyki rozpoczynającej się właśnie po 1991 roku.

To kolejny rekord bity przez album "The Tortured Poets Department" Taylor Swift. "Historia tworzy się na naszych oczach. 19 kwietnia 2024 roku "The Tortured Poets Department" Taylor Swift został pierwszym albumem w historii Spotify, który jednego dnia zanotował ponad 300 milionów odtworzeń. Również 19 kwietnia 2024 roku piosenka Taylor Swift "Fortnight (feat. Post Malone)" została najczęściej odtwarzanym utworem na Spotify jednego dnia" - poinformowała w weekend platforma Spotify. Poprzednie rekordy w tych konkretnych przypadkach również należały do Taylor Swift.