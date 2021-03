Kostiumy sceniczne Destiny's Child, suknie Lady Gagi, Madonny, Whitney Houston czy kurtka motocyklowa Cher trafią na aukcję. Licytacja odbędzie się w czerwcu w Beverly Hills. Część dochodu trafi do organizacji charytatywnych, które pomagają w walce z Covid-19.

Stroje Destiny's Child / materiały prasowe /





Julien's Auctions sprzedaje ponad 100 kostiumów należących do członkiń byłego zespołu Destiny's Child, czyli Beyonce, Kelly Rowland oraz Michelle Williams. To m.in stroje ze złotej skóry noszone przez piosenkarki w czasie koncertu poświęconego Dianie Ross w telewizji VH1. Są również futurystyczne kombinezony z metalicznej, czerwono-srebrnej skóry.

Trzydniowa aukcja w Beverly Hills odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021. Wśród eksponatów jest także złota suknia, którą nosiła nieżyjąca już Whitney Houston podczas występu w Paryżu w lipcu 1998 roku. Wartość stroju to nawet 20 000 - 30 000 dolarów.

Suknia Whitney Houston / materiały prasowe /



Są także body oraz kurtka motocyklowa noszona przez Cher w 1989 roku na planie teledysk do "If I Could Turn Back Time".

Kostium Cher z teledysku do "If I could turn back time" / Materiały prasowe





