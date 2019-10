Rusza kolejna odsłona cyklu "Rozmowy o Człowieku" prowadzonego i zainicjowanego przez Profesor Dominikę Dudek. Już 9 października gościem pani profesor będzie Jurek Owsiak.

Prof. Dominika Dudek zapowiada spotkanie z Jurkiem Owsiakiem Jacek Skóra, RMF FM



9 października gościem profesor Duek będzie Jurek Owsiak. "Porozmawiamy o empatii, tolerancji, niesieniu pomocy najbardziej bezbronnym, oraz tym, jak czynić dobro w społeczeństwie podzielonym politycznie i światopoglądowo" - zapowiada profesor Dominika Dudek.



W ramach cyklu zaplanowano spotkania, którymi gośćmi będą:



06.11 prof. Jerzy Bralczyk "Prawda i kłamstwo w języku"



20.11 Adam Daniel Rotfeld "Między ładem a bezładem"



04.12 Aleksander Doba "Podróże ekstremalne"



Dlaczego Rozmowy o Człowieku? Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach. Obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika, zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, niepozostawania obojętnym wobec otaczającej nas rzeczywistości. Rzeczywistość ta bywa trudna - jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe. Na taką rzeczywistość nie należy się obrażać, lecz starać się ją zmieniać i wzbogacać "robiąc swoje". A wszakże nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem - tłumaczy powstanie cyklu prof. Dudek i dodaje: Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle.