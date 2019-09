75-letni Ric Ocasek, wokalista i gitarzysta kultowego zespołu rockowego The Cars, został znaleziony martwy w swoim apartamencie na nowojorskim Manhattanie - poinformowała tamtejsza policja.

Ric Ocasek / DAVID MAXWELL / PAP/EPA

Według niej muzyk zmarł prawdopodobnie z przyczyn naturalnych.

Wideo youtube

Ocasek i zespół The Cars zyskali sławę w latach 80., głównie dzięki takim przebojom jak "You Might Think", "Shake It Up" i "Drive".

W 1984 roku The Cars zdobył nagrodę MTV Video of the Year za przebój "You Might Think" z piątego albumu grupy.

Wideo youtube

Później zespół się rozpadł, by po długiej przerwie ponownie się połączył w 2011 roku.

Ric Ocasek w ubiegłym roku rozwiódł się z czeską modelką Pauliną Parizkovą po 28 latach małżeństwa; miał z nią dwoje dzieci.