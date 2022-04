Już 30 kwietnia w Krakowie, w ramach 15.Mastercard OFF CAMERA, rozpocznie się największa uczta dla fanów seriali w tym roku. Tegoroczna odsłona Player Serialcon odbędzie się pod hasłem „przekraczanie granic”. Na wielbicieli serialowych produkcji będą czekać panele z udziałem gwiazd oraz tych, którzy stoją po drugiej stronie kamery.

Granice gatunkowe, obyczajowe i te wynikające z ról społecznych, w końcu granice geograficzne - to im poświęcony zostanie tegoroczny Player Serialcon. Specjalna sekcja 15.Mastercard OFF CAMERA tradycyjnie skoncentruje się wyłącznie na tym, co dzieje się na małym ekranie. Od 30.04 do 3.05 w Krakowie będą odbywać się nie tylko spotkania aktorami, twórcami serialowymi, ale również blogerami i podcasterami. Tradycyjnie na wielkim filmowym ekranie zobaczymy też pokazy premierowych odcinków seriali.

W ramach Player Serialconu zaplanowano serię spotkań poświęconych wątkom międzynarodowym obejmującym takie zagadnienia jak: koprodukcje, udział polskich aktorów w serialach zagranicznych, a także polskie produkcje z zagranicznymi sukcesami. Dzięki temu pokażemy, jak seriale przekraczają granice geograficzne - podkreślają programerzy.

Rozmowy skoncentrują się również na kobietach, które pełnią ważne i ciekawe role "po drugiej stronie kamery", które do niedawna były przypisywane mężczyznom. To kolejna sfera, gdzie mamy do czynienia z przekraczaniem granic płci pod kątem ról zawodowych. Bohaterami wszystkich rozmów będą najlepsze polskie produkcje serialowe z segmentu premium oraz ludzie, którzy stoją za ich jakością.

Część festiwalowych paneli odbędzie się w siedzibie Radia RMF FM. Już po raz drugi patronem tytularnym Serialconu jest najpopularniejszy lokalny serwis VOD player.pl Nie ma wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat platforma stała się poważnym graczem na rynku serialowym. Jego znakiem rozpoznawczym są produkcje pod marką Player Original, których biblioteka z roku na rok wzbogaca się o coraz większą liczbę tytułów. To dowód na to, że polskie seriale to jakościowe i angażujące historie. Wśród tytułów z biblioteki Player Original znajdują się m.in. seria o Chyłce, "Szadź", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Żywioły Saszy - Ogień" "Skazana", "Pajęczyna", "Behawiorysta" czy "Kontrola".

Więcej informacji o programie tegorocznej edycji można znaleźć, odwiedzając stronę www.offcamera.pl