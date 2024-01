Prokuratura w Montargis wysyła lekarza do domu 88-letniego aktora Alaina Delona po tym, jak jego prawnicy poprosili o objęcie aktora ochroną prawną – poinformował prokurator w związku z wzajemnymi oskarżeniami dzieci aktora oraz jego byłej opiekunki o złe traktowanie ojca i przerwanie jego leczenia.

Anthony Delon i jego ojciec Alain Delon / THOMAS COEX / AFP/EAST NEWS

Najstarszy syn Alaina Delona, Anthony, oskarżył swoją przyrodnią siostrę Anouchkę o ukrywanie złego stanu zdrowia ojca i zaniedbanie go w wywiadzie dla magazynu "Paris-Match". Informacje potwierdził młodszy syn Delona - Alain-Fabien, oskarżając Anouchkę o utrudnianie kontaktów z ojcem mieszkającym obecnie w Szwajcarii.

Rodzeństwo obrzuca się również oskarżeniami w wywiadach udzielanych stacjom telewizyjnym. Zdaniem synów Delon został pozostawiony przez ich siostrę sam sobie i rozważa nawet samobójstwo.

Z kolei prawniczka aktora i Anouschki - Christophe Ayel - zapytała publicznie Anthony’ego, czy chce śmierci swojego ojca. Adwokat w wywiadzie dla gazety " La Tribune du Dimanche" stwierdziła, że Delon nie spodziewał się takich wyrzutów pod adresem swojej córki, dodając, że: "wszystkie te historie i medialne oskarżenia strasznie wpływają na stan zdrowia ojca".

Media spekulują, że konflikt między dziećmi Delona może wynikać z podziału majątku, który zaproponował Delon. Po śmierci aktora udział Anthony'ego w spadku będzie wynosić 25 proc., podobnie jak jego młodszego brata Alaina-Fabiena, zaś córki Anouchki - 50 proc. "Anouchka zawsze miała wyjątkową relację z ojcem. Alain Delon nigdy nie ukrywał swoich burzliwych relacji z synem, na którego nigdy nie przestaje przez to narzekać" - relacjonuje prawniczka, wskazując, że Anthony "pozycjonuje się jako ofiara i apeluje do mediów, aby rozpowszechniały tę informację".

Tydzień temu Anouchka Delon złożyła skargę przeciwko swojemu bratu Anthony’emu za "zniesławienie", "oszczerstwo", "groźby" i "nękanie".

Z kolei była opiekunka aktora, Japonka Hiromi Rollin, oskarża jego dzieci o to, że zakończyły leczenie ojca, co doprowadziło do pogorszenia się jego stanu zdrowia. Rollin została w lipcu zwolniona z pracy w posiadłości Douchy, gdzie mieszkała z aktorem, opiekując się nim.

Moje obawy potwierdziła Anouchka i jej prawnik. Powiedzieli, że przerwali leczenie pod koniec sierpnia. Życie Alaina jest w niebezpieczeństwie. Nie boję się powiedzieć, że grozi mu śmierć - ostrzega Rollin w wywiadzie dla stacji RTL w czwartek.

Latem dzieci aktora oskarżyły Rollin, że stosowała wobec niego przemoc fizyczną i izolowała go od rodziny. Dzieci doprowadziły do zwolnienia opiekunki.