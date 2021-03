20 marca w Teatrze Muzycznym w Łodzi planowana jest premiera musicalu "Pretty Woman". Spektakl w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, w znakomitej oprawie muzycznej, to historia dobrze znana za sprawą filmu z Julią Roberts i Richardem Gerem. W roli Vivian, dziewczyny, pracującej przy Hollywood Boulevard, publiczność zobaczy Malwinę Kusior. Aktorka zapowiada, że jej rola nie będzie wzorowana na filmowej bohaterce.

"Pretty Woman" w Teatrze Muzycznym w Łodzi Magdalena Grajnert / RMF FM



Julia jest jedna i niepowtarzalna, można powiedzieć, że tylko włosy się zgadzają - śmieje się Malwina Kusior. Mamy kręcone włosy i to jest super, bo włosy robią robotę. Ale jest dużo Malwiny. Nie skupiam się na tym, żeby być drugą Julią Roberts, bo to chyba nie jest ciekawe. Oni zrobili swoje i są jedyni i niepowtarzalni, i my też zrobimy swoje i chcemy być jedyni i niepowtarzalni - dodaje.

Malwina Kusior na razie gra Vivian jako jedyna, w późniejszym czasie do zespołu dołączy też Marta Wiejak. Natomiast przystojnego biznesmena Edwarda grać będzie trzech aktorów: Rafał Szatan, Marcin Jajkiewicz oraz Tomasz Bacajewski.

Myślę, że w tej roli dużo będzie mnie - powiedział w rozmowie z RMF FM Rafał Szatan. Bardzo staramy się wyciągnąć dużo rzeczy naszych, żeby przefiltrować to przez siebie i nie kopiować, tylko dużo wyciągać z postaci, którą zrobił Richard, a zrobił to brawurowo i fenomenalnie. Oglądałem film kilka razy, zanim zaczęliśmy próby. I faktycznie, wiele rzeczy podpatruję, czasami gdzieś wracam do niektórych scen, ale staram się, żeby to była moja postać, żebym stworzył coś fajnego na scenie - puentuje.

Postanowiliśmy przenieść tę historię na plan filmowy, czyli oglądamy kręcenie musicalowej wersji znanego filmu - zdradza Jakub Szydłowski, reżyser spektaklu i szef artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi - Naszą wersję przepełnia nostalgia za latami 90., która przejawia się rozmachem również w sferze wizualnej, od kostiumów po scenografię.





W pozostałych rolach publiczność zobaczy: Olgę Szomańską, Małgorzatę Chruściel i Dagmarę Rybak w roli Kit - przyjaciółki Vivian, a także Pawła Erdmana i Tomasza Steciuka w roli Pana Thompsona - sympatycznego menedżera Beverly Wilshire Hotel.

Postać wesołego sprzedawcy map - Happy Mana - stworzą Karol Drozd i Maciej Pawlak, bezwzględnego prawnika, biznesowego partnera Edwarda - Philipa Stuckeya - zagrają Piotr Płuska i Marcin Sosiński, zaś w rolę kontrahenta Edwarda - Jamesa Morse’a wcieli się Andrzej Orechwo.

Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawuje Jakub Lubowicz, za scenografię odpowiada zaś Grzegorz Policiński. Kostiumy przygotuje Anna Chadaj, a choreografię opracował Jarosław Staniek przy współpracy z Katarzyną Zielonką. Autorem przekładu tekstu jest Daniel Wyszogrodzki.

Jak zapewniają twórcy, łódzka wersja "Pretty Woman" będzie bardzo "hollywoodzka".