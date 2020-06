Pandemia koronawirusa sparaliżowała rynek filmowy. Liczne premiery musiały zostać przesunięte na późniejsze terminy. Tak było w przypadku długo wyczekiwanego filmu o Jamesie Bondzie. „Nie czas umierać” miał trafić do kin 3 kwietnia, jednak jego oficjalna premiera odbędzie się w listopadzie. Początkowo był to 25 listopada, a teraz przeniesiono brytyjską premierę na 12 listopada. 20 listopada film trafi natomiast do kin w Stanach Zjednoczonych. Podobno w najnowszej części agent 007 będzie miał dziecko. „Nie czas umierać” ma być ostatnią produkcją z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda.

